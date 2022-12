"Nadie quería dirigir Argentina-Países Bajos en Francia 98"

El mexicano Arturo Brizio dirigió Argentina vs Países Bajos en Francia 98.

"Ningún árbitro quería estar en el Vélodrome de Marsella, porque se trataba de uno de los encuentros más difíciles del certamen por la calidad de las figuras en ambas selecciones"

Ortega le dio un cabezazo al arquero rival, luego recibió la tarjeta roja.

El cabezazo del "Burrito" que dejó con 10 a la selección

El mexicano Arturo Brizio, quien fue el árbitro del partido en que, recordó este miércoles que le ofrecieron arbitrar ese partido porqueBrizio, de 66 años,rememoró en el portal MedioTiempo:, con un gol de Dennis Bergkamp en el último minuto y Brizio expulsó al neerlandés Arthur Numan y al argentino Ariel Ortega.”, explicó el exárbitro que se retiró tras ese partido.Países Bajos se puso al frente con gol de Patrick Kluivert, empató Claudio López y Bergkamp, puso el 2-1 que eliminó al equipo que dirigía Daniel Passarella.mencionó.Sobre la expulsión del "Burrito" Ortega,“Ortega se tiró simulando, lo fui a amonestar.Yo vi que lo contactó y lo expulsé. No hubo diálogo con Ortega, dijo algo y no lo escuché, me llevé el dedo índice al oído como diciendo no oigo lo que decís y el se fue al vestuario".Fue la despedida de Brizio pese a que en esos días se planteó la posibilidad de que pudiera arbitrar la Final, pero era difícil porque en Fase de Grupos había expulsado a la estrella francesa Zinedine Zidane.