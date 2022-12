Estela de Carlotto: "La condena a Cristina Fernández es indignante"

Los organismos de de derechos humanos reiteraron su apoyo a Cristina Fernández de Kirchner.

Para los organismos, la condena busca "proscribir" a la Vicepresidenta

La condena "era previsible".

Asociación Madres de Plaza de Mayo

La presidenta de, calificó como "indignante" la sentencia delque condenó a la vicepresidentaa seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta.En declaraciones a radio Provincia, Carlotto afirmó quey recordó que la propia Vicepresidenta "sabía cuál iba a ser el fallo"."Es indignante. No soy abogada, pero sé que nadie puede ser juzgado dos veces. Están totalmente transgrediendo las leyes, la Constitución y el derecho humano”, analizó.En ese marco, enfatizó que a Cristina Fernández"De hecho, lo intentaron. Quienes apuntan contra ella son los mismos que pretenden que nuestro país sea, más que una república, un grupo de dirigentes indeseables”, aseveró y dijo lamentar lo ocurrido "porque la expresidenta es una mujer que no lo merece"."Ya no saben cómo destruirla desde el punto de vista no solamente de la inteligencia sino también físicamente”, concluyó Carlotto.Este martes, organismos de derechos humanos expresaron su "enérgico repudio" frente al fallo condenatorio y señalaron que hay un "lineamiento de persecución política" que hostiga a "exfuncionarios y referentes políticos" que se oponen a las medidas neoliberales.Al respecto, el documento publicado por los organismos de DDHH señaló que "la llamada causa Vialidad” fue un tema juzgado en los Tribunales Provinciales varios años atrás y en cuya resolución judicial no se acredito la comisión de delito alguno"."Esta es uno de los principales argumentos para cuestionar como arbitrario todo el proceso acusatorio orquestado en el ámbito Federal, pues violenta el principio elemental del derecho por el cual no se debe juzgar o sancionar a una persona dos veces por un mismo hecho", detalla el comunicado.En ese sentido, consideraron que "la estrategia judicial del TOF nro. 2 y previamente la acción mediática de la Fiscalía actuante, son parte de un mismo lineamiento de persecución política con que se ha venido hostigando a diversos ex funcionarios y a numerosos referentes políticos y sociales opuestos a las políticas neoliberales que tanto daño han generado a nuestra sociedad"."Esta condena constituye un hecho político de particular gravedad, corolario de una larga lista de acciones de violencia política sufridas por Cristina Fernández", señalaron."Nos llena de indignación que se pretenda proscribir e incluso privar de libertad a una referente popular de indiscutible trascendencia en la vida política y social argentina", aseveraron.Y reclamaron "el cese de estos actos profundamente cargados de misoginia y discriminación", en un comunicado firmado por Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Hijos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.También participaron de la producción del documento Asociación Buena Memoria, Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte; Familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Liga Argentina por los Derechos Humanos, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza.Por su parte, las Madres de Plaza de Mayo le dijeron a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: "Nunca vas a ser mascota del poder, como jamás lo hicieron nuestros hijos"."Ante los cobardes de Comodoro Py, solo nos queda apoyarte en tus decisiones e insistir en que TODOS SOMOS CRISTINA", sostuvieron en su cuenta de Twitter.Las Madres dijeron que "enviamos un enorme abrazo a Cristina. Nos sentimos representadas en tu coraje, y en esa contundente frase donde marcás que nunca vas a ser mascota del poder, como jamás lo hicieron nuestros hijos".