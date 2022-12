Bill Cosby: presentaron cinco nuevas acusaciones en su contra por agresión sexual

Las nuevas demandas fueron posibles debido a que la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmó una ley que abre un plazo de un año para realizar denuncias que hasta ahora habían proscripto.

Cuatro de las supuestas víctimas afirmaron haber sido violadas por el actor u obligadas a tener sexo con él durante la década del ´80; en tanto que la quinta, una ex ejecutiva de Hollywood, dijo que el ataque en su contra se produjo en 1969

Cosby, de 85 años, pasó tres años en prisión al ser condenado en Pensilvania en 2018 por un cargo de agresión sexual criminal, pero lo liberaron en 2021 tras una anulación de la Corte Suprema de ese estado

Cinco mujeres presentaron nuevas demandas contra Bill Cosby y contra la cadena NBC por agresiones sexuales ocurridas entre 1969 y finales de la década del `80, cuando el actor atravesaba su mayor pico de popularidad al frente de la serie "El show de Bill Cosby".Las acusaciones pudieron ser planteadas en la Justicia debido a un reciente estatuto de ese estado que suspende temporalmente el límite de tiempo para realizar reclamos por abusos sexuales de larga data, según detalla el sitio especializado de Hollywood Variety.Cuatro de las supuestas víctimas afirmaron haber sido violadas por el actor u obligadas a tener sexo con él durante la década del ´80; en tanto que la quinta, una ex ejecutiva de Hollywood, dijo que el ataque en su contra se produjo en 1969.Entre las acusadoras aparece Lili Bernard, una actriz que participó como invitada en el show televisivo para toda la familia que encabezaba Cosby y que ya había realizada una denuncia pública en 2015.También afirmaron haber sido atacadas por el actor en circunstancias similares Eden Tirl, Jewel Gittens y Jennifer Thompson, quienes se sumaron a estas denuncias que se hicieron extensivas a la cadena televisiva responsable del show. Por su parte, la ex ejecutiva Cindra Ladd aseguró haber sido víctima de violación por parte de Cosby en 1969.Al conocerse estas nuevas denuncias,“Como siempre hemos dicho, y ahora Estados Unidos puede ver, esto no se trata de justicia para las víctimas de presuntas agresiones sexuales, se trata todo de dinero. Creemos que los tribunales, así como el tribunal de la opinión pública, seguirán las reglas de la ley y liberarán al Sr. Cosby de estas supuestas acusaciones. El Sr. Cosby continúa negando con vehemencia todas las acusaciones en su contra y espera defenderse en la Corte”, subrayó el vocero.Cosby, de 85 años, pasó tres años en prisión al ser condenado en Pensilvania en 2018 por un cargo de agresión sexual criminal, pero lo liberaron en 2021 tras una anulación de la Corte Suprema de ese estado.También fue obligado en un juicio civil en Santa Mónica, California, a pagar 500 mil dólares en junio pasado a una mujer a la que había agredido sexualmente en 1975, cuando la víctima tenía 16 años.Las nuevas demandas fueron posibles debido a que la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmó una ley que abre un plazo de un año para realizar denuncias que hasta ahora habían proscripto por haber superado una determinada cantidad de tiempo.