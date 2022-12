La fiscal pidió que se profundice la investigación sobre quiénes viajaron a Lago Escondido

Foto: captura cámaras PSA.

El viaje a Lago Escondido

Los pedidos de prueba de la fiscal

Foto: Alejandra Bartoliche.

La fiscal federal de Bariloche María Cándida Etchepare pidió a la Justicia que se investigue por elde magistrados, funcionarios porteños, empresarios de medios de comunicación y un exagente de inteligencia por el delito de "aceptación de dádivas",, provincia de Río Negro, donde el magnate inglés Joe Lewis posee una estancia.Los investigados en esta causa son Julián Ercolini, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 10; Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la ciudad de Buenos Aires; Marcelo Silvio D´Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia porteño; Carlos Alberto Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal; Pablo Yadarola, a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico número 2; Pablo Gabriel Cayssials, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal número 9; Leonardo Bergroth; Tomás Reinke, presidente de Mediabit S.A.; Pablo César Casey, directivo del Grupo Clarín S.A., y Jorge Rendo, CEO del mismo medio de comunicación.Los involucradosen el cual se coordinabansobre los motivos de ese viaje, según se desprende del contenido de los mensajes que intercambiaron y que trascendió en los últimos días en varias informaciones periodísticas.por dádivas que inició actuaciones, quien puso en conocimiento de la fiscal que el 13 de octubre pasado viajaron desde Buenos Aires a Bariloche los involucrados mencionados.El viaje se llevó a cabo en un avión privado de la empresa Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A., con matrícula LV-GCK, según consta en la denuncia."Todos ellos retornaron al aeropuerto de San Fernando el día 15 del mismo mes y año, tal como surge de la Declaración Jurada acompañada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria ante el requerimiento de esta Fiscalía", remarca la funcionaria judicial.En la presentación,, conocido como “Flyzar”, que pertenece al empresario aeronáutico Gustavo Fernando Carmona."A su vez, la firma acompañó -a pedido de esta sede- copia de las facturas emitidas en favor de los denunciados, muchas de ellas datadas el mismo 13 de octubre por la suma de $120.000, a excepción, de las que corresponden a Bergroth de fecha 17 y 19 del mismo mes por la suma de $120.000 y $60.000, respectivamente. Es decir, estas últimas resultan posteriores a la fecha en que habría viajado y por un monto superior., remarca la fiscal.Etchepare indica que "en cuanto a los pasajeros arribados" a Bariloche ese día "no figura en ninguno de los vuelos el ex presidente Macri, pero de ellos sí surgió la".Además, la integrante del Ministerio Púbico Fiscal detallacaptadas por las cámaras del Aeropuerto Internacional Teniente Candelaria, en las queen el vuelo privado antes indicado"."Teniendo en cuenta los datos de la denuncia formulada, en cuanto a la posibilidad de que los funcionarios hubiesen sido alojados en la conocida estancia 'Lago Escondido', puede advertirse en las filmaciones que, circunstancia ampliamente conocida a nivel local principalmente en virtud de los públicos conflictos de la empresa y distintas organizaciones por el acceso al Lago Escondido, ubicado dentro de la citada estancia", añade.Y completa: "En las imágenes, aquél está acompañado por tres personas, dos varones y una mujer, quienes también saludan a los recién llegados".Etchepare, y en función de ellos pide explicaciones a las autoridades aeroportuarias por la supuestamente falta de controles.Por eso para la fiscal, "si bien los hechos denunciados inicialmente por Hertzriken Velasco no eran del todo exactos, sí tenían una base cierta de ocurrencia que podría implicar un ilícito penal, en particular, la existencia deLos participantes de ese encuentro, no solo por haber tomado otro vuelo, sino por su omisión en el relato de quien -presuntamente- los alojara", dice luego el texto."A esto se suma, como hipótesis delictiva a corroborar por la investigación que habrá de llevarse a cabo, que todas las facturas emitidas por los servicios fueron abonadas 'al contado' e, incluso, en el caso del alojamiento, formalizadas con posterioridad, de modo tal que adquiere sustentación (con el grado que requiere esta incipiente instancia), afirma Etchepare.En ese sentido, considera que los hechos podrían encuadrarse ante la posible comisión de delitos de acción pública en infracción a los artículos 248, 256, 256 bis, 257, 258 y 291 del Código Penal, y solicita que el denunciante sea aceptado como querellante.Además, solicita que disponga el levantamiento del secreto fiscal y bancario de todos los nombrados junto con el de las compañías “Hidden Lake S.A.” y “Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A.” a fin de que se recaben los datos bancarios necesarios para determinar la veracidad de las facturas y pagos descriptos precedentemente".