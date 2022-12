Península Mitre: aprobaron la ley que protege el mayor reservorio de carbono del país

Península Mitre. / Foto: Gentileza Joel Reyero

La Legislatura de Tierra del Fuego sancionó, por unanimidad, un proyecto de ley que declara "Área Natural Protegida" a Península Mitre



La región es considerada una zona de enorme valor ambiental, por contener el mayor reservorio de carbono del país en sus turbales pic.twitter.com/HL2bXYOUXW — Agencia Télam (@AgenciaTelam) December 7, 2022

Península Mitre. / Foto: Gentileza Joel Reyero

Península Mitre. / Foto: Gentileza Joel Reyero

🌎¡Península Mitre es Área Natural Protegida!

Este paraíso fueguino, tan preciado y maravilloso, es nuestro y debemos cuidarlo entre todos.

50 mil hectáreas que, finalmente, y después de 32 años de debate, serán preservadas. pic.twitter.com/iFsUNE7bCL — Monica Urquiza (@monica_urquiza) December 7, 2022

Península Mitre. / Foto: Gentileza Joel Reyero

Península Mitre. / Foto: Gentileza Joel Reyero

Península Mitre. / Foto: Gentileza Joel Reyero

La zona equivalente en sus dimensiones a 25 veces la ciudad de Buenos Aires es conocida por estar prácticamente deshabitada en su totalidad y por su clima hostil que la convierten en uno de los lugares más inhóspitos del mundo

La Legislatura de Tierra del Fuego sancionó por unanimidad un proyecto de ley que declara "Área Natural Protegida" a Península Mitre, ubicada en el sureste de la provincia y considerada una zona de enorme valor ambiental, por contener el mayor reservorio de carbono del país, atesorados en sus 2400 kilómetros cuadrados de turbales, entre otras particularidades de su ecosistema único y de su vasto registro de yacimientos arqueológicos.La iniciativa legal, impulsada por asociaciones ambientalistas locales y nacionales y entidades científicas, llevaba 32 años de tratamiento fallido en el parlamento de la provincia, por lo que su aprobación fue catalogada de "histórica" por distintos actores relacionados con la temática.La sanción de la norma, producida con el voto unánime de los 15 diputados provinciales que integran la cámara legislativa, se produjo en un clima de contrariedad de los funcionarios, debido a que ocurrió en el mismo momento en que se desarrolla un grave incendio forestal en la reserva "Corazón de la Isla" (a pocos kilómetros del municipio de Tolhuin) episodio al que hicieron referencia varios de los legisladores al tomar la palabra.Incluso el diputado Federico Sciurano (UCR) reveló que debido al incendio forestal, que ya es combatido por brigadistas, un avión hidrante y dos helicópteros aportados por el Plan Nacional de Manejo del Fuego, se analizó suspender la sesión, lo que finalmente no prosperó."Siento emociones encontradas, por la tristeza de lo que estamos viviendo los fueguinos en el Corazón de la Isla, y por este proyecto de ley que llevaba más de 32 años de demora. De todos modosMartínez dijo que el área protegida por la norma "no solo es importante para los fueguinos, sino también para toda la humanidad", y resaltó la preservación "de un ecosistema sumamente frágil, que permite mitigar el cambio climático que afecta a las generaciones presentes y venideras"."Este momento es histórico para la provincia. Tenemos el corazón en duelo por lo que está sucediendo en el Corazón de la Isla, por las pérdidas irreparables que estamos teniendo. Pero celebro que estemos acá sesionando. Es una forma de homenajear a quienes están ahora combatiendo las llamas", afirmó por su parte la legisladora Laura Colazo, del Partido Verde.Colazo sostuvo que" pero también"También estamos haciendo soberanía, al proteger una zona de importancia geopolítica, y lo hacemos a través de una dinámica de construcción colectiva", advirtió la diputada.En tanto, el legislador Sciurano dijo que la sanción de la ley "marca un punto de inflexión para todos nosotros", y destacó que Tierra del Fuego "pone a disposición de la humanidad una de las reservas más importantes que posee, para poder hacer un aporte significativo nada más ni nada menos que a la salud del planeta".La iniciativa declaró como área protegida (ANP) a "la porción terrestre del extremo oriental del sector argentino de la isla Grande de Tierra del Fuego, el área marítima adyacente, las áreas marinas que rodean la lsla de los Estados, isla de Año Nuevo e islotes adyacentes y la totalidad de los espejos, cursos de agua, lagunas, islas e islotes interiores", según indica el texto del proyecto.Se trata de un área de 500 mil hectáreas que se dividirán en un "Parque Natural Provincial Península Mitre", como ambiente de conservación paisajística y natural, una "Reserva Forestal Natural Península Mitre", un "Monumento Natural Provincial Formación Sloggett", una "Reserva Costera Natural" y una "Reserva Provincial de Usos Múltiples".a partir de la promulgación de la norma".El debate sobre Península Mitre se reactivó en mayo de este año, después de la presión de asociaciones ambientalistas que reunieron más de 160 mil firmas a través de la plataforma digital Change.org y difundieron un video con una canción alusiva en el que participaron el actor fueguino Mariano Torre, la cantante Elena Roger y el músico Lito Vitale, entre otros.Según las entidades proteccionistas, el primer antecedente de un proyecto de ley para proteger el extremo sudoriental de Tierra del Fuego, su área marítima adyacente y las áreas marinas que rodean la Isla de Los Estados, fue presentado hace 32 años, y desde entonces da vueltas por oficinas y despachos legislativos con diferentes versiones.La zona equivalente en sus dimensiones a 25 veces la ciudad de Buenos Aires es conocida por estar prácticamente deshabitada en su totalidad y por su clima hostil que la convierten en uno de los lugares más inhóspitos del mundo., y de cumplir con ello una función clave en lal.Según reveló "Sin Azul No Hay Verde" (SANHV) el programa marino de la Organización No Gubernamental (ONG) Conservation Land Trust (CLT),Esa cantidad es capaz de mitigar las emisiones mundiales de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, principales causantes del calentamiento global, aseguró la ONG con base en estudios del Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación de Naciones Unidas (UNEP-WCMC) y a cálculos realizados por National Geographic Society.Además de ser un sitio de naturaleza prístina, casi sin intervención humana contemporánea, la península contiene cientos de yacimientos arqueológicos con huellas de los pueblos primitivos que la habitaron hace miles de años, y restos de unos 800 naufragios producidos sobre sus costas.