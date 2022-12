La digitalización permitirá que los pasajeros de avión viajen con menos controles

El 83% de los viajeros están dispuestos a compartir información de inmigración para un procesamiento acelerado.

En un futuro cercano, los pasajeros del transporte aéreo podrán llegar a los aeropuertos listos para volar, eliminando controles a partir de la digitalización de la admisibilidad, en la que están trabajando las aerolíneas en conjunto con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).La implementación de nuevos sistemas, algunos de los cuales ya se están poniendo en práctica en diferentes aeropuertos del mundo, permitirá a los viajeros lograr digitalmente la admisibilidad a un destino internacional, evitando la presentación en el mostrador de check in o en la puerta de embarque para la verificación de documentos.Según se contó durante un encuentro de periodistas especializados, entre los que se encuentra Télam y que se realiza en las oficinas de IATA en Ginebra, Suiza, ya se están utilizando programas en varios aeropuertos que permiten a los viajeros pasar por procesos aeroportuarios como el embarque sin presentar documentación en papel porque su tarjeta de embarque está vinculada con un identificador biométrico.Pero en muchos casos, todavía los viajeros tendrán que demostrar su admisibilidad en un mostrador de check in de las aerolíneas, o en la puerta de embarque, con comprobantes físicos de la documentación en papel, como pasaportes, visas y credenciales sanitarias, por ejemplo.El estándar de Digitalización de Admisibilidad avanzará mediante la realización de One ID, con un mecanismo para que los pasajeros obtengan digitalmente todas las autorizaciones previas al viaje necesarias directamente de los organismos de control, antes del embarque.Al compartir el estado "OK to Fly" con su aerolínea, los viajeros pueden evitar todos los controles de documentos en el aeropuerto.En la Argentina, American Airlines, por ejemplo, posee una aplicación denominada Verifly, en la cual se vuelcan datos relacionados con la Visa y la identidad, de manera tal que en el mostrador se agiliza el proceso de verificación, ya que la compañía cuenta previamente con todos los elementos necesarios para la autorización de embarque.“Los pasajeros quieren tecnología para simplificar los viajes. Al permitir que los pasajeros demuestren su admisibilidad a su aerolínea antes de llegar al aeropuerto, estamos dando un gran paso adelante. La reciente encuesta de Pasajeros Globales de IATA encontró que el 83% de los viajeros están dispuestos a compartir información de inmigración para un procesamiento acelerado”, dijo Nick Careen, vicepresidente senior de operaciones, seguridad y protección de IATA.Agregó que “es por eso que estamos seguros de que esta será una opción popular para los viajeros cuando se implemente. Y también hay un buen incentivo para las aerolíneas y los gobiernos con una calidad de datos mejorada, requisitos de recursos optimizados e identificación de problemas de admisibilidad antes de que los pasajeros lleguen al aeropuerto”.Lo que los viajeros podrán hacer en el futuro será crear una identidad digital verificada utilizando la aplicación de su aerolínea en su teléfono inteligente, y luego, usando su identidad digital, pueden enviar pruebas de toda la documentación requerida a las autoridades de destino antes del viaje.Con esto recibirán una 'aprobación de admisibilidad' digital en su aplicación de identidad/pasaporte digital, con lo cual obtendrá la confirmación de su aerolínea de que todo está en orden y puede dirigirse al aeropuerto.Los nuevos estándares se han desarrollado para proteger los datos de los pasajeros y garantizar que los viajes sigan siendo accesibles para todos. Los pasajeros mantienen el control de sus datos y sólo las credenciales (aprobaciones verificadas, no los datos detrás de ellas) se comparten entre pares (sin intermediarios).Esto es interoperable con los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), incluidos los de la credencial de viaje digital, y las opciones de procesamiento manual se mantendrán para que los viajeros puedan optar por no participar en el procesamiento de admisibilidad digital.