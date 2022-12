Los trenes de la línea Mitre no llegarán a Retiro desde hoy hasta el domingo por obras

¡Avanza la obra de modernización de vías en el ingreso de trenes de Retiro #LíneaMitre!



Los trenes de la línea Mitre no llegarán a la estación de Retiro desde este miércoles a las 23 hasta el domingo a la misma hora por obras de renovación en el ingreso a esa terminal ferroviaria, las cuales se encuentran en una, informaron fuentes del Ministerio de Transporte de la Nación.El ministro Diego Giuliano y el titular de Trenes Argentinos Operaciones e Infraestructura, Martín Marinucci, recorrieron este martes los trabajos que se llevan adelante para renovar la playa de maniobras que permite el ingreso y egreso a los andenes de la línea Mitre de la estación Retiro,Durante la recorrida ratificaron que, para agilizar la obra,Lo mismo ocurrirá entre enero y marzo de 2023, donde el servicio de trenes se prestará entre Suarez/Mitre y Tres de Febrero y desde Tigre a Belgrano C, con el objetivo de avanzar en las tareas.Los trabajos que se realizarán en la próxima etapa incluyen la, entre otras.Giuliano afirmó que "en Retiro estamos en el corazón de los argentinos, porque por este lugar, hace más de 100 años que se entra al AMBA. Es una gran obra que ha impulsado el Gobierno Nacional, con muchísima inversión, y ya estamos viendo los resultados que genera en los pasajeros de todo el país".Por su parte el presidente de Trenes Argentinos Infraestructura, Martín Marinucci, sostuvo que para ellos "esta es una de las principales obras, emblemática, que no tiene intervención integral, lo que permitirá no solo mayor velocidad a los trenes, sino algo que nos parece fundamental y que nos pide el Ministro, que es la seguridad operacional"."Aumentar las frecuencias, y que los usuarios y usuarias tengan menor tiempo perdido de viaje, y que lo hagan con la mayor seguridad, es uno de los objetivos de estas obras que el presidente Alberto Fernández decidió desde el inicio de la gestión, para que el sistema ferroviario sea de todos los argentinos y argentinas", añadió.En este sentido,que ingresan a la estación, sumando frecuencias y evitando demoras y cancelaciones.Además, brinda más seguridad al reducir el movimiento del tren y menor contaminación acústica a todos los pasajeros y pasajeras que transitan por la estación.Es la primera vez desde la construcción de la estación Retiro, hace más de 100 años, que se interviene íntegramente la infraestructura con esta obra que forma parte de las más de 235 que se están ejecutando dentro del Plan de Modernización del Transporte Ferroviario impulsado por el Ministerio de Transporte de la Nación para mejorar la experiencia de viaje.A nivel nacional,para aumentar frecuencias y mejorar la movilidad urbana.