Bono: "El buzo de este partido se lo enviaré al 'Burrito' Ortega"

Foto: Fernando Gens.

Yassine Bounou, mejor conocido en el mundo del fútbol como Bono, es el arquero de Marruecos que, y prometió al término de ese partido que le enviará el buzo que utilizó "a Ariel Ortega", porque lo "admira" ya que es "hincha de River"."Este buzo que utilicé hoy se lo voy a enviar a Ariel, que ayer me mandó una suya de River, del que soy hincha", le confió a TyC Sports el guardavallas nacido en Montreal, Canadá, hace 31 años, de padres marroquíes., reveló el guardameta.Bono, actual arquero de Sevilla, de España, donde es compañero de Alejandro "Papu" Gómez, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Erik Lamela y lo dirige Jorge Sampaoli, tiene una gran identificación con el fútbol argentino, habla con modismos de este país, y por ello no sorprendió que al juego defensivo que practicó su equipo para vencer a España lo describió con una frase muy significativa:"Es que venimos sintiendo el cariño de todos nuestros hinchas y eso nos da fuerzas para poder desplegar el fútbol que hicimos. Pero tengo que agradecer a todos mis compañeros que me ayudaron enormemente. Después, en los penales, todo es una cuestión de sensaciones y no hay mucho más que decir sobre ese punto", argumentó finalmente sobre los dos penales contenidos a Carlos Soler y al capitán español, Sergio Busquets.