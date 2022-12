Melazo tenía "participación fundamental en la cúspide de una asociación ilícita"

Los procesados están acusados de integrar una asociación ilícita. Foto: Eva Cabrera.

Melazo renunció a su cargo en junio de 2017. Foto: Eva Cabrera.

El imputado explicó que nunca se fugó y que había ido "a llevar al médico a su mamá". Foto: Eva Cabrera.

Foto: Eva Cabrera.

Foto: Eva Cabrera.

La fiscalía del juicio que se sigue al exjuez platense César Melazo sostuvo este martes que el exmagistrado tenía "una participación fundamental en la cúspide de una asociación ilícita" y que su situación patrimonial "no se corresponde a los ingresos corrientes del poder judicial" y es un "indicio más" que avala ese rol delictivo.Así lo afirmaron esta tarde los fiscales Mariano Sibuet y Victoria Huergo al alegar ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de La Plata, exposición que no concluyeron y continuarán el próximo 13 de diciembre a las 10.45.La fiscalía comenzó a alegar este lunes, pero la audiencia debió suspenderse luego que, tras un cuarto intermedio, el imputado Carlos "Macha" Barroso Luna no se presentó en la sala de audiencias y no respondió a los llamados a su teléfono celular.Ante esta situación, el tribunal ordenó su detención y Barroso Luna, quien gozaba de una excarcelación, fue recapturado anoche en las calles 47 y 120 de La Plata, y este martes fue llevado a la audiencia.El imputado explicó que nunca se fugó y que había ido "a llevar al médico a su mamá", y que incluso envió un mensaje al respecto, pero el tribunal no creyó en este argumento y dispuso que Barroso Luna continúe detenido hasta el final del juicio.Luego, los dos fiscales retomaron su alegato respecto de Melazo y otros ocho acusados de integrar una asociación ilícita dedicada a cometer robos, liberar zonas y encubrir delitos junto a policías, barrabravas y funcionarios judiciales.Sibuet y Huergo afirmaron que "10 sujetos de sexo masculino de La Plata formaron parte de una organización destinada a cometer hechos delictivos de diversa naturales, escruches, robos de autos, venta de estupefacientes, con un mismo modus operandi"."La asociación ilícita quedó acreditada por su periodicidad y habitualidad en el trato entre los miembros que la integran, su permanencia en el tiempo, su forma de actuar coordinada en busca de protección y para asegurar los fines de esa asociación", afirmó Sibuet.El fiscal aludió a las pruebas que confirman las reuniones que mantenían los presuntos miembros de esa asociación, pasando incluso diversas escuchas, que mostraban "la indudable conexión entre cada uno de ellos"."Melazo está sindicado como jefe de esa organización", remarcó Sibuet y enumeró numerosas sanciones aplicadas al exjuez por irregularidades en su desempeño y cómo surgió de la investigación que los delitos de esta asociación se cometían cuando él estaba de turno.El fiscal no dudó en precisar que "Melazo conocía el accionar de la banda probablemente porque conocía el plan delictivo y se necesitaba su autorización para llevarlo adelante".Mientras que Huergo expuso detalles de la situación patrimonial de el exjuez, sus hijos, la madre de los hijos de Melazo y otra esposa que era policía.La fiscal dio a conocer los numerosos vehículos de alta gama, a nombre de Melazo o algún miembro de su familia, como un automóvil Mercedes Benz, dos camionetas Toyota Hilux, un Smart Fourfour; un Renault Capture; dos vehículos Peugeot; un cuatriciclo; lotes en Cariló, una propiedad en la localidad de Gorina; varias sociedades anónimas y cuentas bancarias que registraban extracciones millonarias, como por ejemplo retiros de 3.690.000 pesos y 2.600.000; compras de dólares.También detalló que entre 1996 y el 2017, Melazo realizó 40 viajes al exterior, con destinos a Estados Unidos, España, Emiratos Árabes, Panamá, Italia, Chile, Brasil, Uruguay, entre otros países."No nos quedan dudas que la situación patrimonial de Melazo no se corresponde con los ingresos corrientes del poder judicial, de las categorías que tuvo en esos años y por eso consideramos que este breve racconto es un indicio más de que efectivamente tuvo participación fundamental en la cúspide de una asociación ilícita que cometió delitos para enriquecerse con su producción", indicó la fiscal.Según la investigación que tuvo a su cargo la fiscal Betina Lacki, los procesados están acusados de integrar una asociación ilícita que cometía "robos bajo la modalidad de escruche, robo de autos, su posterior reducción; adulteración y venta, comercialización de estupefacientes, con un mismo modus operandi, con división y organización de tareas".Además, "algunos de ellos, en su condición de efectivos policiales, aseguraban la zona, entregaban los trabajos y brindaban cobertura policial" y el exjuez Melazo se presume brindaba protección a la banda.Melazo renunció a su cargo en junio de 2017 cuando estaba apartado de sus funciones, de manera preventiva, por decisión del jury de enjuiciamiento abierto en su contra a partir de tres denuncias por mal desempeño y presuntas irregularidades en su juzgado.