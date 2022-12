Caso "Lago escondido": la ACIJ reclaman un "saneamiento institucional"

Impresión de pantalla del chat en el que confabularon miembros de la Justicia.

⚠ Los hechos que se conocieron ayer evidencian la necesidad de activar en forma urgente los mecanismos institucionales de control competentes para investigar las conductas que se atribuyen a jueces, fiscales, políticos y empresarios.



La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) reclamó hoy un "saneamiento de las instituciones democráticas" y "consecuencias concretas" en la investigación sobre los chats filtrados de funcionarios porteños, magistrados, empresarios de medios de comunicación y un exagente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).En un comunicado, la ACIJ consideró que el intento de los involucrados en el chat por coordinar una versión falsa sobre su viaje a Lago Escondido dejan al descubierto "cloacas institucionales" y "prácticas inconfesables de algunos sectores de poder que se dejan ver para quien quiera verlas".También ponderó la necesidad de "dilucidar la verdad de los hechos y que éstos produzcan consecuencias concretas para sus responsables".Si bien aclaró que el aparente hackeo y posterior difusión de conversaciones "debe ser adecuadamente investigado", ello no quitaría responsabilidad política, penal o disciplinaria "a quienes deben brindar a la ciudadanía una explicación verídica y consistente de lo sucedido".Asimismo, ACIJ explicó que "ni los jueces ni los políticos deberían aceptar recibir beneficios que no pueden confesar en voz alta por parte de otros sectores de poder". Y recordó que "prácticamente no existen procesos disciplinarios contra jueces que culminen en su destitución", mientras que los "actores clave del accionar de nuestro aparato de inteligencia durante las últimas décadas tienen aún márgenes de acción amplísimos para seguir operando desde 'los sótanos de la democracia'".La organización recomendó que los miembros de todos los sectores de poder "estén a la altura" y que "los principales partidos dejen de ver la paja sólo en el ojo ajeno y no protejan irreflexivamente a los propios".