"Mickey 17", la película del multipremiado Bong Joon-ho, se estrenará en marzo de 2024

Bong Joon-ho

"Mickey 17", la próxima película de ciencia ficción del multipremiado cineasta surcoreanoluego de su aclamadísima "Parásitos", en la queencabezará una historia sobre un miembro eternamente "reemplazable" de una misión colonizadora que se encuentra con un clon de sí mismo tras ser dado por muerto, ya confirmó su fecha de estreno para fines de marzo de 2024.Según informó el sitio especializado The Hollywood Reporter, el filme, que estará basado en "Mickey 7", reciente novela publicada por el escritor, también tendrá en su elenco a figuras como, junto a; y ya lanzó durante las últimas horas sus primeras imágenes de adelanto en las redes sociales.En el libro original, la historia se centra en Mickey Barnes, un hombre que es parte del equipo de una misión para colonizar un planeta distante y que es "descartable" en ese trabajo: cada vez que muere llevando a cabo alguna de las tareas de la misión, sus memorias son restauradas a otros clones suyos que toman su lugar para seguir adelante.Sin embargo, toda la calculada cadena queda en jaque cuando el protagonista es abandonado luego de sufrir un accidente en apariencia fatal durante un viaje de reconocimiento en un planeta helado, y al regresar a su base de operaciones, descubre que una réplica suya ya fue creada y puesta en funcionamiento, aunque ninguno de los dos está dispuesto a sacrificarse para tapar el error.Producida por Warner Bros. y Plan B Entertainment, junto a la compañía creada por el director, Offscreen Inc., "Mickey 17" tendrá entre sus realizadores al director de fotografía iraní-quien viene de trabajar enJae-il Jung, que ya había colaborado con Bong para la banda sonora de "Párasitos".En marzo de 2020, ese filme hizo historia en los premios de la Academia de Hollywood al transformarse en el primero de habla no inglesa en obtener el galardón a Mejor película, en una edición en la que su autor también obtuvo los respectivos lauros a Mejor guion y Mejor dirección.