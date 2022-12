Regragui: "Es un momento precioso, no lo hubiera creído antes de comenzar esta Copa"

Regragui fue llevado en andas por sus jugadores tras vencer a España.

El festejo desatado luego del último penal. (Foto: Fernando Gens)

El DT de Marruecos,, fue aplaudido de pie por los periodistas de esa país en la conferencia de prensa posterior a la histórica clasificación a los cuartos de final del Mundial Qatar 2022, conseguida este martes tras eliminar a España en los penales.El entrenador, 46 años, sonrió con timidez ante la conducta de sus compatriotas y entre las consultas recibidas también escuchó simples felicitaciones de parte de una prensa exultante por el inédito logro."No es una pregunta -avisó un cronista-.y tanto usted como los jugadores me han hecho feliz a mí y a mi familia, sólo quería decirle esto".La intervención generó risas en la sala del estadio Education City, a la que también acudió. El futbolista de Sevillapor otro periodista que pidió el micrófono."Es un momento precioso, no lo hubiera creído antes de comenzar esta Copa del Mundo., reconoció el técnico."Nos hemos enfrentado a una de las mejores selecciones del mundo y no escatimamos en esfuerzo. Nos han hecho correr, hubiéramos querido ganar en el campo pero fuimos pacientes", valoró acerca de la actuación colectiva."Fue descomunal lo que hemos hecho futbolísticamente y mentalmente. Sentimos la energía de todo el apoyo recibido", agregó en reconocimiento al respaldo de los más de 15.000 fanáticos magrebíes que dominaron el ambiente del estadio., logró un inédito ingreso a la élite del fútbol, algo que no había podido conseguir en sus cinco participaciones mundialista anteriores. Solo una vez (México '86) había accedido a octavos y en las otras no pasó de la fase inicial (1970, 1994, 1998 y 2018)., llegó al cargo en agosto pasado después del despido del bosnio Vahid Halilhodzic, quien había separado del plantel por indisciplina a las dos máximas figuras: el lateral Archaf Hakimi y el mediocampista Hakim Ziyech., fue el encargado de asegurar hoy la clasificación en el penal decisivo. "A las figuras siempre hay que darles un trato diferencial, es mentira que son todos iguales. ¿Ustedes creen que en plantel de PSG son todos iguales?", preguntó.El exentrenador del Wydad Casablanca, club con el que ganó la Copa África y la liga local, tuvo apenas dos partidos de preparación para la Copa del Mundo, en septiembre pasado, cuando le ganó a Chile y luego empató con el seleccionado paraguayo de Guillermo Barros Schelotto.Ya en Qatar, el seleccionado africano se adjudicó el Grupo G que compartió junto al subcampeón del mundo Croacia, Bélgica -tercero en Rusia 2018- y Canadá.