Mbappé no se entrenó por precaución

Foto: Maximiliano Luna, enviado especial.

La estrella de la selección de Francia, Kylian Mbappé, no practicó este martes con sus compañeros por precaución debido a un golpe en su tobillo, pero estará en el choque del sábado contra Inglaterra por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022.El compañero de Lionel Messi en el PSG, que ya convirtió cinco tantos en este Mundial y que es una de las cartas principales de su selección, arrastra desde el comienzo del certamen en el partido ante Australia.: Mbappé realizó trabajos en el gimnasio y de recuperación para no agravar la lesión, pero llegará sin problemas al encuentro ante Inglaterra.La selección de Didier Deschamps no se entrenó el lunes, tras la victoria ante Polonia del domingo, y este martes volvió a las practicas. en el estadio Jassim -Bin-Hamad.Los Blues enfrentaran a los ingleses el próximo sábado desde las 16 (hora Argentina) en el estadio Al Bayt.