Premiaron a las ganadoras del concurso sobre Acceso Igualitario a la Salud Menstrual

La Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, y autoridades de la jefatura de Gabinete, del ministerio de Economía, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) y de la Agencia Nacional de Noticias Télam participaron este martes de la entrega de premios del Concurso de Comunicación de Acceso Igualitario a la Salud Menstrual.La iniciativa federal se realizó con el objetivo de contribuir a la comunicación del Acceso Igualitario a la Salud Menstrual revalorizando el trabajo en género y comunicación de cada una de las comunidades que conforman la Argentina poniendo el eje en los, la importancia de la sustentabilidad en el uso de los(PGM) y la necesidad de lograr la igualdad económica necesaria que permita el acceso a los PGM para todas las mujeres y personas menstruantes.El encuentro que se desarrolló en el Salón de las Mujeres Argentinas del Bicentenario en Casa Rosada premióque se repartirán premios en efectivo y serán difundidos a través de las distintas plataformas de los medios públicos.Durante la ceremonia de premiación, Mazzina sostuvo que cree "en la comunicación como una herramienta de transformación, la información es poder y ese poder sirve para derribar todos los mitos y tabúes sobre esta temática".La funcionaria aseguró que la gestión menstrual "tiene que estar en la agenda pública y política de los Estados" y consideró que "la salud menstrual tiene un montón de desigualdades, tocamos temas económicos, de la salud, temas ambientales".Como consecuencia del, Mezzina señaló que al llevar adelante distintos operativos para abordar la temática "detectamos distintos tipos de violencia, abusos sexuales, abusos intrafamiliares, nos pudimos meter en los hogares y hacer una articulación con salud y medio ambiente y le cambiamos la vida a miles de pibas y cuerpos menstruantes".Por su parte, Bernarda Llorente, presidenta de la Agencia Nacional de Noticias Télam, aseguró que el concurso del que fue jurado "es muy importante en términos simbólicos" y que representa "el avance de todas nosotras como mujeres y de una sociedad y de un Estado que nos apoya"."Se están derribando muchos prejuicios y tabúes con los que hemos sido formados y construidos. La menstruación siempre fue un tema tabú y quedó como un tema privado, casi íntimo y los temas íntimos no se socializan, sino que quedan en uno, como si fuera una cuestión individual y no colectiva", apuntó Llorente.Y continuó: "Nuestras problemáticas por más privadas o intimas que parezcan siempre están atravesadas por cuestiones sociales y, en este caso, no solo por cuestiones de género sino por cuestiones de clase; las mujeres no enfrentamos de la misma manera nuestras menstruaciones, tenemos más facilidades o más impedimentos y empezar a hablar de ello es el primer paso para derribar estas fronteras".Por último, la titular de la agencia nacional de noticias consideró que "quienes hacen los contenidos" para este concurso "son justamente quienes viven la situación" y quepor eso "es importante para recuperar las voces, para recuperar nuestros cuerpos, nuestras sensaciones y nuestros deseos".Durante la ceremonia estuvo presente la titular de la Unidad de Comunicación de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Valeria Zapesochny; el director nacional de Relaciones Parlamentarias, Nicolás Tereschuk, el presidente de la Agencia I+D+i, Fernando Peirano y representantes de las distintas áreas de gobierno que intervienen en la iniciativa.