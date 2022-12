Portugal goleó a Suiza con Cristiano Ronaldo en el banco y avanzó a cuartos

Foto: Maximiliano Luna, enviado especial.

Foto: Maximiliano Luna, enviado especial.

Foto: Maximiliano Luna, enviado especial.

Foto: Maximiliano Luna, enviado especial.

Foto: Maximiliano Luna, enviado especial.

El partido de Portugal

El partido de Suiza

El seleccionado de PortugalEl delantero, de 21 años, dejó en el banco de suplentes a CR7 y se destacó con un triplete (17m. PT y 6m. y 22m. ST) histórico para la clasificación de Portugal.El veterano defensor Pepe (33m. PT), el lateral izquierdo Raphael Guerreiro (10m. ST) y Rafael Leao (45m. ST) completaron la goleada del conjunto luso, que enfrentará a Marruecos el sábado a las 12 en el estadio Al Thumama.En tanto, Manuel Akanji (13m. ST) descontó para Suiza que no pudo cortar la racha de 68 años sin avanzar a los cuartos de final de una Copa del Mundo y se despidió de Qatar 2022 con una pálida imagen.y recién entró a los 28 minutos del segundo tiempo cuando el partido ya estaba liquidado y con el marcador 5-1 a favor.El astro portugués recibió la cinta de capitán de Pepe y su ingreso hizo delirar a los 83.720 espectadores que se sorprendieron al verlo afuera de la cancha y reclamaron por su ingreso durante todo el segundo tiempo.El máximo goleador de la historia de los seleccionados fue suplente luego de jugar los primeros tres partidos y de haber marcado un gol, de penal, en el debut contra Ghana.Pese a la ausencia de su máxima figura, Portugal se metió entre los ocho mejores del Mundo por tercera vez en la historia y las últimas dos veces que lo hizo llegó hasta la semifinal (1966 y 2006).La contundente victoria de Portugal se consiguió pese a la controvertida decisión de dejar en el banco de suplentes a Cristiano Ronaldo por un gesto que hizo cuando fue reemplazado en el último partido contra Corea del Sur.Sin embargo, el experimentado entrenador metió un pleno porque puso desde el inicio al joven Goncalo Ramos, quien respondió con un triplete.El delantero, de 21 años, abrió el marcador a los 17 minutos con un tremendo remate de zurda que se metió en la parte alta del arco defendido por Sommer y luego amplió su cuenta personal en el segundo tiempo con un anticipo al primer palo y una buena definición por encima del arquero.El futbolista de Benfica jugó su primer partido como titular con el seleccionado luso y su debut también había sido con un tanto en los 23 minutos que disputó en el amistoso contra Nigeria, el pasado 17 de noviembre.Antes del show de goles del segundo tiempo, Portugal se había ido al descanso 2-0 arriba por el gol a los 33 minutos tras un gran cabezazo de Pepe.que jugó con 42 años en 1994, y del canadiense Atiba Hutchinson, quien jugó este Mundial con apenas unos días más.El ex Real Madrid, actualmente en Porto, llegó con lo justo a Qatar 2022 por una lesión, se perdió el debut contra Ghana pero después no soltó más la titularidad.La eficacia de Portugal fue demasiado para un débil conjunto helvético que salvó una tibia reacción en el primer tiempo nunca estuvo a la altura del partido.El equipo de Fernando Santos se lució con cuatro goles más en la parte final y hasta el ingresado Rafael Leao se dio el gusto de coronar la goleada con apenas tres minutos en cancha.Con solvencia y autoridad,enfrentará al sorprendente Marruecos que dejó afuera a España por penales.