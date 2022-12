Hay una "verdadera asociación ilícita" entre quienes viajaron a Lago Escondido

Mariano Recalde / Foto. Archivo.

Los chats entre funcionarios, jueces, fiscales y empresarios que destaparon el escándalo.

Sobre el veredicto en la Causa Vialidad

El senador nacional del Frente de Todos (FdT) Mariano Recalde afirmó este martes que existe una "verdadera asociación ilícita" entre los funcionarios porteños, magistrados, empresarios de medios de comunicación y un exagente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que intentaban coordinar en un grupo de chats una versión falsa sobre un viaje que habían realizado a Lago Escondido Además, el legislador consideró que si la justicia investiga la procedencia de esas filtraciones, se descubrirá en realidad que"Estos chats reflejan de una manera muy clara, obscena y directa lo que venimos diciendo hace mucho tiempo. Esas conversaciones son absolutamente creíbles y verosímiles.", expresó el legislador en declaraciones a la radio online Futuröck.De esta forma, Recalde opinó sobre el intercambio de mensajes que involucra a, titular del Juzgado Federal número 10;, a cargo del Juzgado Penal Económico número 2;; Juzgado Contencioso Administrativo número 9;, integrante de la Sala II de la Cámara de Casación Penal; el ministro de Seguridad y Justicia porteño,-propietario de la línea supuestamente hackeada- y al procurador de CABA,, entre otras personas.El senador evaluó además que"El hecho puntual, grave y que no está siendo desmentido es que se fueron de viaje jueces federales con políticos del PRO como el ministro D'Alessandro, directivos del grupo Clarín y publicistas. Más claro el lawfare, la asociación ilícita y la connivencia entre factores de poder no puede estar", subrayó.En ese sentido, sostuvo que"No tengo la menor duda que los chats son mal habidos. Son una filtración producto de algún otro ilícito. Si la justicia investiga va a encontrar que es alguien del otro lado. El culpable va a ser un amigo de ellos. No tengo dudas. Esto es algo que pasó seguido con el espionaje ilegal que se hizo durante el macrismo", indicó.Además, Recalde calificó como "muy importante" que el Presidente Alberto Fernández haya anunciado el lunes por cadena nacional que instruyó al ministro de Justicia, Martín Soria, para que denuncie penalmente a quienes presuntamente realizaron el viaje a Lago Escondido , un paraje de la zona cordillerana de Río Negro, donde en magnate inglés Joe Lewis posee propiedades."Seguiremos batallando contra el cinismo del (jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez) Larreta que dicen que le cree a D'Alessandro aunque todavía no declaró ni dijo qué fue a hacer a Lago Escondido", subrayó.Recalde recordó queEl senador estimó que si el Consejo de la Magistratura no estuviera "paralizado por decisión de la Corte Suprema", jueces Ercolini "ya estarían siendo investigados" en ese órgano."Estoy ansioso por que la Corte tome juramento a los nuevos consejeros y se empiece la investigación.", subrayó.Por otra parte, al ser consultado sobre elen Santa Cruz y que tiene como imputada a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Recalde dijo estar "convencido que la sentencia está escrita hace mucho tiempo y será condenatoria"., concluyó.