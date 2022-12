Valdés: "Larreta defiende a Mahiques y D'Alessandro porque hacen lobby judicial para él"

Larreta aseguró que el ministro de Seguridad porteño está a disposición de la Justicia. Foto: Walter Díaz.

Juan Manuel Valdés habló de la defensa que hizo el Jefe de Gobienro porteño del fiscal del distrito.

El legislador porteño del Frente de Todos (FdT) Juan Manuel Valdés consideró este martes que, luego del pedido de juicio político que realizó su bloque contra ambos funcionarios."Horacio Rodríguez Larreta ha decidido defender a Mahiques y D' Alessandro porque hacen lobby judicial para él. Pero aseguró que, sostuvo el legislador en un comunicado.Luego de que se hiciera público el viaje que jueces, fiscales, directivos de Clarín y un ex agente de inteligencia realizaron a la estancia del magnate Joe Lewis en Lago Escondido , el bloque del FdT porteño presentó el lunes un pedido de juicio político a D'Alessandro y Mahiques, en sintonía con las indicaciones que dio el presidente Alberto Fernández al hablar en cadena nacional.Para Valdés, lo ocurrido "claramente implica una violación a la ley de ética Pública de la Ciudad", ya que "un funcionario público que recibe obsequios debe declararlos, pero D'Alessandro y Mahiques, a la vista está, que no lo hicieron".El legislador también sostuvo que ambos funcionarios "cometieron un delito porque no pueden recibir obsequios de parte de empresas concesionarias del Estado, como es el caso del grupo Clarín y Telecom con la ciudad de Buenos Aires y con el Ministerio Público Fiscal porteño".Por último, Valdés señaló que "los medios, y no precisamente kirchneristas, acusan a ambos (funcionarios) de ser operadores judiciales" y que "es evidente que este grado de mafia y conspiración sobre la justicia es necesario para que funcionarios del PRO se blinden de las investigaciones judiciales que los involucran".