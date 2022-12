Se hace un 30% menos de reanimación cardiopulmonar en mujeres que en hombres

La falta de diversidad en maniquíes de cursos de RCP puede afectar las maniobras ante emergencias

Principales hallazgos

Un estudio realizado por investigadores argentinos y canadienses demostró que la escasa representación de mujeres, razas diversas y tamaños corporales en maniquíes utilizados en los cursos de"puede afectar la realización efectiva de esas maniobras" cuando no se trata de un simulacro, informó este martesSi bien esta situación requiere un análisis complejo, la falta de diversidad en los maniquíes podría tener peso en que no se piense en eventos cardiovasculares", dijo el médico Mario Fitz Maurice sobre el estudio denominado DIVERSE II.El especialista indicó que, trabajar sobre ese punto, "ampliaría la formación y la mirada de quienes se entrena"."Consideramos que existe una responsabilidad de las organizaciones que trabajan en este tema para contribuir a achicar esa brecha", añadió.Con la colaboración de la, se identificaron las instituciones de Argentina y Canadá que entrenan en técnicas de RCP y con la base de datos del DIVERSE I y la revisión de las licencias para comercializar maniquíes en cada país, se encontró y compiló la información analizada.Para el análisis del estudio, se consideraron posteos de septiembre de 2019 al mismo mes de 2021 que incluyeran fotos de cursos de RCP, un flyer o pieza publicitaria respectiva.Se evaluó cada imagen y se verificaron detalles como plataforma usada, fecha, país, forma corporal del maniquí (peso normal, excedido de peso, embarazada), edad (adulto o niño), género (hombre, mujer e indeterminado) y raza aparente (blanca, negra o asiática).El estudio analizó(107 de Argentina y 104 de Canadá) publicadas en Twitter, Instagram y Facebook por instituciones, empresas y organizaciones de la sociedad civil que ofrecen la certificación de RCP.Entre los principales hallazgos se destacó que(solo el 1% entre las argentinas); apenas el 6,6% (14), muñecos de niños; el 1,9% (4), muñecos que no fueran flacos; ninguno era de mujeres embarazadas".Además,, aunque en el caso de las imágenes canadienses la diversidad racial correspondió 100%)."La adopción de una representación más diversa en las capacitaciones de RCP es relevante porque, al menos teóricamente, puede contribuir a cambiar la percepción general de la gente y su necesaria reacción inmediata ante eventos cardíacos", afirmó el médico argentino Adrián Baranchuk, integrante del departamento deAsimismo, consideró que los requerimientos en las maniobras de RCP "varían ante episodios en niños o mujeres embarazadas, donde por ejemplo,