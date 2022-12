Esther Jinx Dawson: La mano que mece los cuernos

Esther "Jinx" Dawson nació en Indianapolis, estado de Indiana.

La contratapa del disco "Wichcraft".

"Wicked Woman" (Coven) VER VIDEO

"Pacto con Lucifer" (Coven) VER VIDEO

Dawson en la tapa de la revista Metal Hammer.

La reveladora entrevista con Tony Iommi VER VIDEO

"Black Sabbath" (Coven) VER VIDEO

Esther Jinx Dawson, cantante de la banda Coven.

Un show de Coven en 1967.

“Desigualdad de género en la producción musical del metal", libro editado por la Universidad Erasmo de Róterdam, Países Bajos, en 2018.

"Out Of Luck" (Coven) VER VIDEO

El 14 de junio de 2017, cientos de mensajes invadieron la página oficial de la banda estadounidense Coven para advertirle a su cantante y fundadora Esther "Jinx" Dawson sobre la publicación de una nota de ese mismo día en el portal de The Hollywood Reporter titulada:La nota daba cuenta de las intenciones de, de patentar el icónico “signo de los cuernos”, con una solicitud que acababa de presentar en la Oficina de Patentes y Marcas.“Nuestro FB ha sido bombardeado, así que aquí está mi respuesta a las afirmaciones de Gene Simmons:De nuevo, este signo fue retratado en nuestro primer álbum lanzado en 1969, y en nuestros álbumes de 1971, 1974, 2013 (…), aunque legalmente queda 'exento' para mi uso en la música en virtud de todos los antecedentes. Gene ni siquiera hace el signo correctamente. Está diciendo 'amor' en lenguaje de señas. Creo que. Escríbanle al periodista y díganle lo que USTEDES piensan. Si se atreve a completar su solicitud, presentaré una demanda en nombre de todos nosotros. Sugiero escriban al periodista su opinión sobre este asunto. Y por favor, déjenme sus comentarios.Esther “Jinx” (“maleficio”) Dawson podría ser consideradapor haber dado varios puntapiés iniciales dentro de la cultura del rock pesado. Además de la “mano cornuda”, que luego se convertirá para siempre en el gesto icónico del rock,en la estética de sus shows y en las letras de sus canciones, temática que años más tarde quedaría ligada para siempre al género del metal.Su álbum debut de 1969 “Witchcraft Destroys Minds & Reaps Souls” () la muestra sobre un altar de sacrificio, totalmente desnuda y sólo cubierta por una calavera, interpelando contundentemente a la sociedad patriarcal y cristiana.Si siempre se consideró que, vale señalar que este disco de la banda de Jinx Dawson, es anterior a ellos.Desconocer los aportes de las artistas mujeres en el ámbito del heavy metal no será un hecho aislado. No sólo ocurrió con el icónico gesto que Esther “Jinx” Dawson incorporó a la historia del rock, sino con otros de sus aportes.En 1986, diecisiete años después del lanzamiento de “Witchcraft”, el disco de Esther “Jinx” Dawson y su banda Coven,lo tiene en su mano en la entrevista que le está realizando a(uno de los “padres” del metal). Se lo muestra para compartir con él su desconcierto ante tantas “casualidades”: primero, le señala que el nombre del bajista de Coven era Greg “Oz” Osborn. Después, apunta a la canción que abría el álbum titulada “Black Sabbath”. Tony IommiResulta extraño: compartieron escenario juntos en The Whiskey, L. A. en 1970 (con una semana entera de presentaciones programadas);en su despiadada reseña de septiembre de ese año para la revista Rolling Stone; coincidieron en sellos discográficos afiliados como Vertigo/Fontana y Mercury. Y un hecho más simple aún:, en tiempos en los que a Black Sabbath aún se lo conocía como Earth.A comienzos de 1969, Coven deja el sello Mercury y en agosto de ese mismo año,Jinx Dawson le atribuye esta serie de casualidades a lo que ella entiende como. Quizás, cueste digerir el hecho de que una jovencita blasfema de Chicago haya contribuido significativamente con varios de los elementos que forjan el ideario de masculinidad en el rock pesado con su carga de dominancia, fortaleza y agresividad., lo señala de este modo: “En las escenas y en las comunidades metálicas a lo largo del mundo, los debates y las reflexiones acerca de la autenticidad están muy presentes, debido a que dichas culturas se caracterizan por la necesidad de discutir y de definir, constantemente, las fronteras que indican lo que integra y lo que queda excluido del metal. A nivel global, esta autenticidad se caracteriza, entre otros aspectos, por. (…) Por medio de esta autenticidad es que se define al verdadero metal, que se caracteriza por posicionarse ideológicamente en contra de la cultura de masas y de los productos culturales de entretenimiento (especialmente, los vinculados a la moda, el baile y lo femenino)”., publicó en 2018 el libro("Desigualdad de género en la producción musical del metal"), en donde sus autores Pauwke Berkers y Julian Schaap señalan que la participación femenina en los diferentes subgéneros del metal refleja enDesde la década del 70, esta brecha se ha sostenido en el tiempo con un leve y paulatino aumento de nuestra persistente franja minoritaria. No se observan grandes diferencias en el comportamiento de los números de los países donde se origina el metal, como Estados Unidos o Reino Unido, respecto del resto de los países, lo que da cuenta deque, es justo decir, introdujo ella, y que años más tarde difundiría Ronnie James Dio al ingresar a Black Sabbath en reemplazo de Ozzy Osbourne.Ronnie James Dio no reconoce haber tomado el símbolo de la “mano cornuta” de Esther Jinx Dawson, sino, según él mismo cuenta, de su abuela italiana, que lo utilizó para combatir el mal de ojo.En fin, en cualquiera de los casos,