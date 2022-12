Llega "Rosarito y sus Pizarras Mágicas", la primera serie animada en La Rioja

Foto: Raúl Ferrari

“Hace quince años sembramos una semilla y surgió un canal del Ministerio de Educación de la Nación, Canal Encuentro y de esa siembra nacieron otras semillas como Pakapaka y el niño Zamba” Tristán Bauer

“Hoy Pakapaka está segunda en el rating de señales infantiles, luego de que entre 2017 y 2020 estábamos fuera de la grilla de la televisión por suscripción. Es el mejor escenario para celebrar la figura de la Rosario Vera Peñaloza, maestra de la patria” Jésica Tritten

“La serie es un acto de fe, revalorización de un personaje del que tenemos que hablar los riojanos, como Chacho Peñaloza o Facundo Quiroga, eso es lo más importante, que se trata de una serie riojana” Luz Márquez

A partir de 2023, niños y niñas de todo el país tendrán la oportunidad de introducirse en la historia y el legado de Rosario Vera Peñaloza, la educadora y pedagoga nacida hace unos 150 años en La Rioja. Será gracias a “Es una coproducción del Ministerio de Cultura de Nación junto al Ministerio de Turismo y Culturas del Gobierno de La Rioja y el Canal Pakapaka En los trece capítulos, de siete minutos cada uno, la acción tiene lugar en el lugar de nacimiento de Vera Peñaloza: Atiles, en los llanos riojanos , en donde vivió primero con sus padres y luego de quedar huérfana.La serie fue producida por iniciativa de la Dirección de Cine del Ministerio de Turismo y Culturas de la Provincia de La Rioja y forma parte del polo audiovisual de La Rioja que tiene como objetivo impulsar la industria cinematográfica local. Trabajaron unos 23 creativos, mayormente de esa provincia.El ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer , al participar de la presentación de la serie, realizada el pasado viernes en el último piso del Centro Cultura Kirchner, destacóguionistas, directores, ilustradores, animadores, actores y actrices”.“Hace quince años sembramos una semilla y surgió un canal del Ministerio de Educación de la Nación, Canal Encuentro y de esa siembra nacieron otras semillas como”, rememoró frente a un centenar de personas que pudo ver un adelanto de la serie, que estará disponible en la pantalla de la señal pública para las infancias a partir del año que viene. Así, se pudo ver la combinación de entretenimiento y aprendizaje que la animación propone, con momentos más realistas y otros completamente oníricos.La estética recuerda a la de otras series emblemáticas del canal, como “La asombrosa excursión de Zamba” o a “Medialuna y las noches mágicas” , aunque presenta particularidades, tanto por la naturaleza del lugar, como en las voces de los personajes, que hacen que se note que se trata de una producción auténticamente riojana.Junto al Bauer, se encontraban la Gerenta General de Contenidos Públicos, Jésica Tritten , el Ministro de Turismo y Culturas de La Rioja, Gustavo Luna; y la Directora General de Cine provincial Hebe Estrabou.“Es muy importante poder estrenarla en el Centro Cultural Kirchner junto al Ministerio de Cultura de la Nación y el de la provincia de La Rioja. Es un conjunto de voluntades que se unieron para que la primera coproducción de una provincia tenga esté presente en la pantalla de Pakapaka en 2023. Es muy destacable por el componente federal de la animación. Es una lógica de producción que es una impronta que tenemos en los inicios y que retomamos en 2020.enteramente, con recursos riojanos pero también de otras provincias”, subrayó Tritten.En conversación con Télam,retomó las declaraciones de Bauer: “Para un buen cultivo hace falta una buena siembra, para reivindicar las figuras de nuestra historia, el polo audiovisual juega un papel fundamental para llegar a millones de niños que miran Pakapaka, en otros medios que vayan tomando la serie y en las redes sociales”.Por eso mi madre me decía, cuando le conté que estábamos haciendo la serie, que estábamos haciendo “Super Rosarito”. Y tenía razón. Fue la maestra de la patria. Creó el primer jardín de infantes. Quedó huérfana a los seis años, por eso se la ve siempre hablando con la tía. Le tocó un contexto adverso, en Atiles, el interior del interior, pleno llano riojano. Por las luchas entre unitarios y federales se había cerrado la escuelita donde iba ella. La idea era mostrarla de niña, es un ejemplo de que a pesar de todo ese escenario de dificultades, a través del estudio llega a ser una de las más destacadas docentes de la Argentina.”, se enorgulleció el funcionario provincial.En esa línea, se expresó Estrabou: “Para nosotros esto es algo histórico. Ha sido muy fuerte poder encontrar en Rosario nuestra referente para pensar en los niños del futuro, para pensar en la educación y en la formación. A medida que investigamos sobre Rosario, nos enteramos que, o sea el cine, usaba el cine como material didáctico”, agregó la Directora General de Cine riojana, quien remarcó “el proceso de aprendizaje en toda la gestación del proyecto”. Y apostó por la continuidad: “Ya le pedí a la guionista que vaya pensando en los próximos capítulos para la segunda temporada”.Luz Márquez, guionista de la serie, contó que en 2020 Luna y Estraubou le propusieron hacer los guiones. “Estudiando mucho sobre la vida de ella me di cuenta que de su infancia no se sabe nada. Sus padres murieron cuando ella tenía más o menos seis años. No se sabe nada de qué le pasaba, qué sentía, no hay nada. Y a los ochos años su tía, yo creo que notando lo curiosa e intrépida qué era, la manda a estudiar o la acompaña a estudiar a San Juan. Es lo único que se sabe de su infancia. Lo que se me ocurrió fue, como la conocemos. En Buenos Aires se sabe de ella solamente en nichos educativos pero la gente en general no la conoce”.“Lo importante que dejó Rosario en términos educativos y académicos, es super sutil, había una base muy grande del método de Maria Montessori que rompía con la educación tradicional. Yo me obsesioné con conocer cómo fue primera infancia y cómo deviene en una infancia letrada, teniendo en cuenta que ella se transforma en lo que luego fue. Para mi tiene mucho que ver con cómo era de chica.con una persona que imaginé curiosa, amiguera, algo obsesiva con su anotador, muy estudiosa, de leer libros y enciclopedias”, explicó la creativa, quien además de guionista es docente.“La serie es un acto de fe, revalorización de un personaje del que tenemos que hablar los riojanos, como Chacho Peñaloza Facundo Quiroga , eso es lo más importante, que se trata de una serie riojana”, planteó Márquez, que comentó que para inspirarse, recordó su propia infancia en Chilecito , también en la provincia de La Rioja. Pronto, niñas y niños de todo el país podrán conocer un poco más sobre personajes históricos y lugares de nuestra geografía pocas veces nombrados.