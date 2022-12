El 30% de la población argentina conoció a su pareja a través de una app de citas

Ilustración: Pablo Blasberg.

Llega Bumble a Argentina

Samantha García, ejecutiva de Bumble, quien hace cuatro años conoció a su marido a través de esta app / Foto: Prensa.

Tendencias 2023

Masculinidades tóxicas

El crecimiento de las aplicaciones de citas es cada vez mayor en la Argentina y, según encuestas recientes, el 30% de la población conoció a su pareja a través de una app de este tipo.Se trata de un mercado global de 370 millones de usuarios activos, con más de cien empresas en diferentes países, de las cuales nuestro país representa ingresos por 23,8 millones de dólares.En este contexto, llegó a la Argentina Bumble, una app que nació en 2014 “para empoderar a las mujeres” y que, fiel a esta premisa, se caracteriza porque el primer mensaje siempre lo escriben ellas.El sitio tambiénsobre cuerpos, sexo o género; y en caso que se difundan fotografías lascivas, se publican en forma borrosa y son los usuarios quienes deciden si quieren verlas.“Al iniciar la conversación, la mujer tiene el control, porque elige el tono y la respuesta siempre es según ese mensaje inicial. Además, hay 24 horas para responder; esto es para que haya una intención, que la conversación continúe y no quede en un mensaje que nunca tuvo una respuesta”, explicó la directora de Bumble para América Latina, Samantha García.La ejecutiva, quien hace cuatro años conoció a su marido a través de esta app, viajó a la Argentina para presentar un estudio de tendencias sobre qué contenidos buscan las personas en las redes en materia de citas.Bumble fue un sitio pionero en la inclusión de videollamadas y entre sus más recientes avances, quienes también son las que deben dar “el primer paso”.Al recordar los orígenes de la app, García reveló que fue una, socia de uno de los sitios de citas más famosos del mundo al que finalmente le debió iniciar un juicio tras ser víctima de un caso de acoso.“De esta manera – continuó García - se dio cuenta de que internet es, en general, un lugar donde no hay rendición de cuentas. Detrás de la pantalla todos podemos perder el miedo a lo que estamos diciendo. Entonces, sintió que su misión era empoderar a las mujeres y encontrar una manera de conectarse de forma saludable”.El estudio de mercado realizado por Bumble sobre la búsqueda de eventuales parejas reveló que un 63% de los consultados privilegia la madurez emocional a las características físicas, mientras que un 42% se muestra dispuesta a acercarse al sexo, la intimidad y las citas de una manera abierta y exploratoria.Durante el último año,, según el sondeo.“Las personas están cada vez más conscientes de lo que están buscando en una pareja y tener una cita sin alcohol ayuda a ser más consiente, a estar más presente y alerta a lo que se está buscando”, explica García al referirse a las características de los encuentros acordados a través de las apps.La investigación también reveló que para 2023 “se buscará encontrar más equilibrio en la forma en la que nos encontramos con otros”, en una suerte de desafío del status quo imperante en materia de citas.Al respecto, el estudio destacó que el 54% de los consultados prioriza el concepto de, al tiempo que 1 de cada 10 personas afirmó que ya no saldría con alguien que tuviera un trabajo muy exigente.Al respecto, García puso especial énfasis en destacar la importancia de establecer límites sanos y aplicar las denominadas banderas rojas y amarillas, cada vez más presentes en las relaciones de pareja.También se refirió a la necesidad de recortar gastos por la situación económica y precisó queOtros de los datos relevantes que surgieron del estudio fueron los vinculados a la denominada masculinidad moderna.y destacaron que lograron alcanzar una comprensión más clara del concepto de masculinidad tóxica y de las prácticas que ya no son aceptables.Respecto a la cultura de no permitirse mostrar sus emociones, el 52% de los varones dijo estar desafiando ese estereotipo, al tiempo que 1 de cada 3 destacó que solía hablar de sus emociones con amigos del mismo sexo.Finalmente, la mitad de los hombres consultados se manifestó de acuerdo en que romper los roles de género en las citas y las relaciones, también es beneficioso para ellos.