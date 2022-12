La Justicia autorizó el pago del Potenciar Trabajo: mañana comienza a depositarse

Este miércoles comenzarán a ver depositado el monto en sus cuentas bancarias las y los titulares de este programa / Foto: Archivo.

Las organizaciones de izquierda nucleadas en la Unidad Piquetera (UP) se concentran en distintos puntos del centro porteño / Foto: Camila Godoy.

El Ministerio recordó que "se encuentra implementando un nuevo proceso de validación de identidad de la totalidad de destinatarios del Potenciar Trabajo" a través de un trámite gratuito y obligatorio que se realiza en la app o la web de mi Argentina.

El ministerio de Desarrollo Social de la Nación recibió de la Justicia la autorización para avanzar con el procedimiento de liquidación del Potenciar Trabajo correspondiente al mes de noviembre, por lo que, según se informó oficialmente.Según se consignó desde la cartera que conduce Victoria Tolosa Paz, la autorización fue recibida en respuesta a un pedido formulado ante juez Ariel Lijo, a cargo de una causa que se sigue sobre presuntas incompatibilidades en el padrón de este programa social.La intención de las autoridades de Desarrollo Social era que el análisis caso por caso que se lleva a cabo en la Justicia no detuviera el cobro de los beneficiarios, según explicaron voceros de esa cartera.Desde el Ministerio, se puso en marcha el pasado jueves la liquidación del Potenciar Trabajo referida al mes de noviembre, peroPor su parte, las organizaciones de izquierda nucleadas en la Unidad Piquetera (UP) habían comenzado a concentrarse esta mañana en distintos puntos del centro porteño para luego marchar a la sede del Ministerio de Desarrollo Social en protesta de estas demoras y otros reclamos.Además, la UP anticipaba continuar con un plan de lucha que contemplaba nueva movilizaciones para los próximos días.Desde el Ministerio informaron que se llevaron adelante actuaciones "con la finalidad de identificar potenciales incompatibilidades e inconsistencias" que pudieran surgir en la conformación del padrón de titulares del Programa a través del entrecruzamiento con las bases de datos proporcionadas por la AFIP "en cumplimiento del levantamiento del secreto fiscal dispuesto por el juez federal Julián Ercolini".de noviembre.Al día siguiente, el miércoles 30, el Juzgado hizo lugar al requerimiento formulado y ordenó a la AFIP que proceda a facilitar las bases de datos nominalizadas que correspondieran a la solicitud que este mismo Ministerio realizó oportunamente.y a partir de ese momento, el secretario a de Economía Social a cargo del dirigente Emilio Miguel Ángel Pérsico "tomó conocimiento de las bases de datos nominales para poder realizar el cruce de datos".En este marco, el Ministerio decidió proceder en dos direcciones.Por un lado, a liquidar "en forma ordinaria" a las y los titulares del Programa Potenciar Trabajo que se encuentran enmarcados dentro de los requisitos establecidos por la Resolución 2021-1868-APN-MDS.A la vez queluego de "identificar con certeza indicadores que ubican a los titulares administrativamente por fuera de los requisitos regulatorios del programa".Además, se sostuvo que la cartera continua "con el análisis detallado del padrón de titulares activos a fin de seguir detectando potenciales incompatibilidades".En virtud de continuar con ese procedimiento y contar con la autorización de la Justicia, "se presentó un escrito ante el Juez Ariel Lijo para solicitar que se determine cómo proceder" apuntaron."La decisión de la Justicia determinó la liquidación del Programa Potenciar Trabajo para los casos que todavía requieren entrecruzamiento de información, de esa forma todas las partes podrán actuar a derecho y no se incurrirá en una irregularidad o arbitrariedad manifiesta", agregaron.Finalmente, el Ministerio recordó que "se encuentra implementando un nuevo proceso de validación de identidad de la totalidad de destinatarios del Potenciar Trabajo" a través de un trámite gratuito y obligatorio que se realiza en la app o la web de mi Argentina.Este trámite "será condición ineludible para mantener la titularidad del programa" y continúa abierto hasta el 6 de enero, remarcaron.