Deportes

06-12-2022 14:32 - El útimo vuelo a Qatar

Ceriani: "Los pasajeros pudieron embarcar tras resolverse el problema con la Hayya Card"

Algunos pasajeros habían vivido momentos de tensión previo al vuelo por no haber completado los trámites con la tarjeta que el gobierno qatarí exige para ingresar al país. "No era un problema de la compañía, es algo que exige el Gobierno de Qatar y no podíamos dejar embarcar a nadie que no cumpliese con esos requisitos", alcaró el presidente de Aerolíneas.