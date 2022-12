Para Snopek, una condena a la Vicepresidenta busca "lesionar la democracia"

Para el senador, esta "politización" de la Justicia "empezó en el Gobierno de Mauricio Macri con el manejo de causas y luego se trasladó a la provincia de Jujuy” / Foto: Archivo.

El senador jujeño por el Frente de Todos (FdT), Guillermo Snopek, señaló este martes que el veredicto en el juicio de la causa Vialidad, en la que se encuentra imputada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, "busca lesionar la democracia" y apuntó contra la oposición "por no tener voluntad política para avanzar en las reformas a la Justicia que están pendientes en la Cámara de Diputados"."Este fallo busca lesionar la democracia porque a través de causas judiciales se realizó una persecución política que además pretende coartar el sistema democrático. Esto es peligroso para nuestro sistema representativo, republicano y federal”, remarcó Snopek en declaraciones a la radio AM 530.De esta forma se refirió el legislador al fallo que el Tribunal Oral Federal (TOF) número 2 dará a conocer la tarde de este martes sobre el proceso judicial que se sigue por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.Sobre la situación actual del bloque del FdT en la Cámara Alta, el jujeño sostuvo que el bloque de la coalición oficialista "apoya a la Vicepresidenta en la conducción" de ese cuerpo legislativo.“El Congreso este año trabajó en varios temas, en particular. El Senado aprobó varias reformas con media sanciones, pero no veo que haya voluntad política en la Cámara baja. Esta situación pone la lupa en la oposición que tiene vínculos con la Justicia y por eso evitaron tratar el tema de una reforma judicial", Snopek.El legislador jujeño se refirió además a la difusión de los chats que mantuvieron funcionaros porteños, magistrados, empresarios de medios de comunicación y un exagente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) con la intención de coordinar una versión falsa sobre un viaje que realizaron juntos a Lago Escondido, donde el magnate inglés Joe Lewis posee una estancia en la cual se habrían alojado."Es una trama de impunidad que aleja a la justicia de los ciudadanos porque la gente común que mantiene sus reclamos, cada vez tienen menos esperanzas. Con estos chats que se conocieron, quien va a creer en la imparcialidad de la justicia. Ni me quiero imaginar lo que ocurre en distritos como Jujuy , donde el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial responden a una misma persona”, indicó Snopek en relación al gobernador de la provincia, Gerardo Morales.Para el senador nacional, esta"empezó en el Gobierno de Mauricio Macri con el manejo de causas y luego se trasladó a la provincia de Jujuy”."Tengo fe y esperanza en que la sociedad abra los ojos y esto se corte. La justicia debe realmente cumplir el rol que establece la Constitución Nacional", puntualizó.