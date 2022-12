"¿Qué hora es en Qatar?" y "¿Cómo hacer el Censo?", lo más buscado en Google Argentina

El Censo 2022, lo más consultado en Google Argentina. (Foto: Sebastián Granata)

Durante todo el año el país estuvo pendiente del Mundial.(Foto: Fernando Gens).

Entre las personalidades, el primer lugar lo ocupó el periodista, productor y presentador Gerardo Rozín, quien murió el 11 de marzo a sus 51 años.

La música y las producciones audiovisuales

Tini lidera el ranking de los conciertos musicales más buscados en Google Argentina. (Foto: Walter Díaz)

El ránking completo del 2022

Búsquedas 2022

Qué

Cómo

Por qué

Personas

fue la pregunta que más le hicieron las y los argentinos a Google en 2022, en el marco del Mundial de fútbol, mientras que la tendencia número uno se la llevó ellos interrogantes sobre qué es y cómo hacerlo.Las consultas locales sobre losy "tambiénestuvieron en auge, mientras que la películay el realitydespertaron un interés destacado en el ranking que elabora todos los años el buscador.Este resumen llamado "toma un conjunto de "más de mil millones de consultas que la gente realizó en Google durante el año", y utiliza datos de múltiples fuentes, incluida la herramienta pública Google Trends y otras herramientas internas. Luego filtra el spam y las búsquedas repetidas, y confecciona el informe, informó este miércoles el gigante de internet.Este año, la principal tendencia de búsqueda en Argentina fue el, que despertó preguntas comoMientras que en el segundo lugar se ubicó ely todo lo que sucede alrededor del campeonato de fútbol." se ubicó como la pregunta más hecha en Google en 2022, seguida por otras como "El fútbol despertó pasiones más allá de Qatar, la gran Finalissima dey los amistosos previos al inicio del Mundial fueron parte de las tendencias de búsqueda. Pero no solo fue amor por la albiceleste:escalaron alto en la lista, mientras que el-equipo francés donde juega Lionel Messi- también generó curiosidad entre los argentinos.En relación con acontecimientos internacionales, las personas en Argentina consultaron, entre otras preguntas "y "Mientrasque a nivel local, cobraron importancia temas de coyuntura como el ", y el anuncio en mayo delcon preguntas del estilo ", ", ", y "También se destacó en las preguntasUn dato que el informe citó como "curioso" es que los argentinos continúan consultando en Google los motivos de algunos feriados puente:, son algunos de los ejemplos reflejados en las listas.Entre las personalidades destacadas del año, el primer lugar lo ocupó el periodista, productor y presentador, después de su fallecimiento el 11 de marzo a sus 51 años. Le siguieron otras personalidades del mundo del entretenimiento local que fallecieron este año como, y otras figuras internacionales comoy la. Will Smith también entró en la lista por lo sucedido en la entrega de losEn relación con la música, fueron tendencia en el país, con su récord de 10 conciertos en River, y el festival internacionalTini Stoessel -éxito en el país y en el mundo- lidera el ranking de conciertos, acompañada por otros artistas locales comos. También aparecen la legendaria banday otros artistas internacionales comoVolvióy alcanzó el número uno en las búsquedas de la categoría "Series, programas y películas". Las producciones argentinas ocuparon varios lugares en las listas, con, y la completan creaciones internacionales que van desde novelas románticas y ciencia ficción hasta docuseries:Censo digitalMundial 2022Argentina vs. ItaliaPSGAtlético TucumánLiga ArgentinaGerardo RozínSubsidio luz y gasUcraniaArgentina vs. Arabia Saudita¿Qué hora es en Qatar?¿Qué es la OTAN?¿Qué es endemia?¿Qué es botulismo?¿Qué es flurona?¿Qué es el censo?¿Qué pasó con Piñón Fijo?¿Qué es ReNaBaP?¿Qué sentimiento humano soy?¿Qué le pasó a Julieta Vallina?¿Cómo hacer el Censo digital?¿Cómo murió Dora?¿Cómo saber mi CBU?¿Cómo saber si cobro el IFE?¿Cómo sacar el pase sanitario?¿Cómo murió Jeffrey Dahmer?¿Cómo crear un CBU?¿Cómo se contagia la viruela del mono?¿Cómo se llama la mascota del Mundial 2022?¿Cómo votar en Gran Hermano?¿Por qué Rusia invade Ucrania?¿Por qué es feriado el 17 de junio?¿Por qué es feriado el 7 de octubre?¿Por qué es feriado el 21 de noviembre?¿Por qué es feriado el 27 de junio?¿Por qué Holanda se llama Países Bajos?¿Por qué renunció el Ministro de Economía?¿Por qué sube el dólar?¿Por qué no juega Messi?¿Por qué es feriado el 10 de octubre?Gerardo RozínJulieta VallinaReina IsabelJeffrey DahmerCarlitos BaláWill SmithEl NobaRusherkingShakiraTaylor Hawkins