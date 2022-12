"La continuidad de la actividad offshore potenciará el empleo y las exportaciones"

La tarea de exploración del lecho marino será llevada adelante por el consorcio de empresas que conforman Equinor, YPF y Shell. Foto: 123RF.

El, celebró este martes el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata que habilitó las operaciones de exploración petrolera a más de 300 kilómetros de las costas marplatenses, ya que consideró que la actividad potenciará “la generación de empleo” y la “generación de divisas” para el país.“No sólo es una buena noticia para nuestra organización sindical, sino que también potencia claramente la generación de empleo para organizaciones gremiales hermanas”, destacó Lavia este martes a la mañana en diálogo con Télam Radio.Además de afirmar que, de comprobarse los recursos en el lecho marino, el proyecto permitirá “sacar a muchos compatriotas del desempleo y la marginalidad”; Lavia enfatizó las posibilidades que traerá en materia de generación de divisas.El sindicalista señaló al respecto que “la exploración offshore que se permite a través de este fallo va a traer de inmediato soluciones a este flagelo que hoy está atravesando la Argentina” y, por tanto,De acuerdo con un informe del estudio de comercio exterior B&B Comex realizado en agosto pasado, el desarrollo de de los recursos hidrocarburíferos offshore en la Cuenca Argentina Norte (CAN) generará exportaciones por US$ 20.000 millones anuales, y más de 200.000 empleos directos e indirectos.Del mismo modo, según la consultora Ecolatina, el desarrollo pleno de estos recursos podría representar. por si sólo, un incremento del 3,5% del Producto Bruto Interno (PBI) de la Argentina a largo plazo.El, emitida a comienzos de febrero pasado, al considerar que el Gobierno y la empresa noruega Equinor cumplieron con los requisitos que les fueron requeridos para llevar adelante el emprendimiento.El juez Martín fue cuestionado trascuando se difundió pocos días después una fotografía con el abogado ambientalista José Esain, quien fue uno de los que había solicitado la suspensión del proyecto de la petrolera noruega.La tarea de exploración del lecho marino va a ser llevada adelante por el consorcio de empresas que conforman Equinor, YPF y Shell, en tres de los 18 bloques adjudicados en 2019 con compromisos de inversión iniciales por casi US$ 800 millones.En concreto, las tareas de prospección sísmica se realizarán en los bloques 100, 108 y 114.“Celebramos este fallo y esperemos que pronto comience la exploración para que, posteriormente, la explotación sea una realidad”, remarcó Lavia.En ese sentido, a poco de trascender el fallo, ladel país."Desde el Gobierno Nacional controlaremos y exigiremos que la actividad se desarrolle cumpliendo los máximos estándares de seguridad con el objetivo de cuidar nuestro ambiente", destacó la cartera que conduce la secretaria Flavia Royon.