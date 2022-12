El Presidente "jugó fuerte" respecto a los chats del viaje a Lago Escondido

Alberto Fernández instruyó para que se "investigue penalmente" el escándalo de los chats.

El diputado nacional por el Frente de Todos (FdT) Rodolfo Tailhade consideró que el Presidente Alberto Fernández "jugó fuerte" al anunciar por cadena nacional que el Gobierno denunciará penalmente a los funcionarios judiciales que presuntamente realizaron un viaje a Lago Escondido en octubre pasado junto a empresarios de medios de comunicación y exagentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), tras la difusión de conversaciones que los implicados mantuvieron en un grupo de chat de Telegram."El poder ejecutivo se movió bien. El Presidente jugó fuerte y estoy de acuerdo en lo que hizo. Instaló el tema definitivamente, cosa que era muy difícil por la propia presión que ejercían los interesados y los medios de comunicación involucrados", afirmó el legislador en declaraciones a la radio AM 750.El diputado evaluó además que la información que surge de esos chats, en los cuales se intentaba coordinar una versión falsa sobre un viaje a Lago Escondido, tienenEl intercambio de mensajes a través de un grupo de chat involucra a Julián Ercolini, titular del Juzgado Federal número 10; Pablo Yadarola, a cargo del Juzgado Penal Económico número 2; Pablo Cayssials; Juzgado Contencioso Administrativo número 9; Carlos Mahiques, integrante de la Sala II de la Cámara de Casación Penal; el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D'Alessandro --propietario de la línea supuestamente hackeada- y el procurador de CABA, Juan Batista Mahiques. Fernández anunció el lunes por cadena nacional que instruyó al ministro de Justicia, Martín Soria , para que denuncie penalmente a quienes presuntamente realizaron el viaje a Lago Escondido en octubre pasado."Lo que hizo el Presidente fue un muy buen inicio. Más allá de que el Ministerio de Justicia avance con las denuncias, acá lo que hay que hacer es", subrayó el diputado.Para Tailhade, "lo que pasó con los chats es comparable al video de la Gestapo " ya que todos sabían que "se inventaban causas" y en este caso, "también sabíamos que Clarín compra jueces desde hace mucho" y que se trata de magistrados que "cumplen muchas veces con el guion"., aseguró.Y agregó que haya habido "un hackeo o no" hay que investigar por qué viajaron a Lago Escondido."La información que surge de ese material es de interés publico. La información está y hay que usarla. Después se verá en el marco de una denuncia si es válido o no, por ahora esa discusión no hay que darla, es solo jurídica", opinó.Por otra parte, Tailhade señaló que "aparecieron dos nombres que jamás habían aparecido antes" al referirse al sobrino de Héctor Magnetto y director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín, Pablo Casey, y el CEO del grupo empresario Jorge Rendo."Es espeluznante están todos pendientes de lo que dicen los dos hombres de Clarín. Veo en el chat el miedo reverencial que tienen, sobre todo a Rendo. Será porque pagaron todo y, como el mismo Casey dice en un momento, `me voy a hacer responsable de todo muchachos`”, completó.