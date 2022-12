Mena, sobre los chats de Lago Escondido: "Hay una escandalosa cantidad de delitos"

Mena afirmó que "no le consta el origen de esos chats" y que por el momento los acusados "sostienen dos versiones distintas". / Foto: Archivo

El viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, consideró este martes una muestra de "inconducta en la función pública" los chats de Telegram en los cuales jueces federales, empresarios de medios de comunicación, funcionarios del Gobierno porteño y exmiembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) intentaban armar una versión falsa sobre un viaje a Lago Escondido."Lo que no pueden hacer los jueces, y quienes participaban de esos chats, es seguir mintiendo. En esas conversaciones hay una escandalosa cantidad de delitos.", señaló Mena en declaraciones a Radio Con Vos.El domingo pasado, trascendieron conversaciones en un grupo de la aplicación Telegram, conformado por jueces federales, dos directivos del Grupo Clarín, un funcionario porteño, el jefe de los fiscales de la ciudad de Buenos Aires y un empresario con pasado en la AFI, quienes intentaban coordinar una versión para justificar la participación de varios de ellos en un vuelo privado a Bariloche y más una estadía en la estancia del magnate británico Joe Lewis.El intercambio de mensajes a través de un grupo de chat involucra a Julián Ercolini, titular del Juzgado Federal número 10; Pablo Yadarola, a cargo del Juzgado Penal Económico número 2; Pablo Cayssials; Juzgado Contencioso Administrativo número 9; Carlos Mahiques, integrante de la Sala II de la Cámara de Casación Penal; el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D'Alessandro --propietario de la línea supuestamente hackeada- y el procurador de CABA, Juan Batista Mahiques.Por otra parte, Mena indicó que "no pueden hacerse los zonzos frente a lo que se conoció" porque "no son conversaciones privadas hablando de su vida personal"."Nadie está en ese grupo discutiendo de conversaciones privadas que atenten contra la intimidad de alguien.", sostuvo el funcionario.Asimismo,, indicó.Tras conocerse el contenido de las conversaciones, el presidente Alberto Fernández anunció que instruyó al Ministerio de Justicia para que "se investigue penalmente" el intercambio de chats y audios al hablar por cadena nacional.El mandatario también le solicitó al Congreso que "avance con el tratamiento de los proyectos de reformas del Poder Judicial pendientes y la necesaria cobertura del cargo de Procurador General de la Nación", que desde hace cinco años es ejercido de forma interina por Eduardo Casal.También informó que pedirá que se inicie un sumario ante la comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura sobre los magistrados involucradosEl Presidente sostuvo que "por vez primera queda expuesto ante nosotros, con enorme contundencia, el modo en que ciertas corporaciones operan sobre funcionarios, jueces y fiscales procurando de ellos favores que, en muchos casos, buscan ventajas indebidas", mientras que en otros "simplemente propician la persecución de aquellos que los enfrentan".