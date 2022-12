Unidad Piquetera marcha a Desarrollo Social para pedir una audiencia con Tolosa Paz

Foto archivo: Pablo Aneli.

Las organizaciones sociales nucleadas en la Unidad Piquetera (UP) comenzaron a concentrarse en distintos puntos del centro porteño para luego marchar a la sede del Ministerio de Desarrollo Social, donde solicitarán una reunión con la titular de esa cartera, Victoria Tolosa Paz, a quienLos piqueteros de la UP se concentran en las inmediaciones del Obelisco, en las avenidas Corrientes y 9 de Julio, en la esquina de Lima y avenida San Juan, en el barrio de Constitución, y en la intersección de 9 de Julio e Independencia."Vamos a reclamarle un Bono de emergencia a modo de compensación por lo perdido con la inflación en el último año, del 100% del potenciar trabajo y exigirle que no se desenganche el programa potenciar trabajo del salario mínimo. Es la forma en la que el gobierno por exigencia del FMI intenta llevar adelante una reducción de ese programa", señalaron las organizaciones que integran UP a través de un comunicado.La movilización se realiza en la puerta del ministerio, ubicado en la avenida 9 de Julio 1925, y según las agrupaciones convocantes será por "tiempo indeterminado".La convocatoria cuenta con las adhesiones del Polo Obrero, MTR "Votamos luchar"; CUBA; MAR; Bloque Piquetero; MTR 12 de Abril; FOL y Barrios de Pie-Libres del Sur, entre otras.