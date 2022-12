Los trabajadores del Garrahan paran en reclamo de recomposición salarial

Foto: Daniel Davobe.

La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) realiza este martes paro de actividades en reclamo de unque "permitirá cubrir el costo de la canasta básica", según informaron fuentes gremiales.Los trabajadores del hospital anunciaron que pese a la medida de fuerza, que se inició a las 6 y se extenderá hasta las 21, seEn el marco de la protesta, se llevará a cabo un acto que consistirá en un abrazo simbólico a las instalaciones de este centro asistencial de salud ubicado en Combate de Los Pozos 1881.El de hoy es elque realiza la APyT en el contexto de un plan de lucha por el cual se obtuvo "un adelanto de 2024 en cuotas (60% de junio a octubre) más un 30% no remunerativo hasta enero".Norma Lezana, secretaria general de la APyT, explicó mediante un comunicado que "el plan de lucha del Garrahan cobró una enorme fuerza a partir de la unidad en la diversidad construida desde sindicatos como el nuestro, y autoconvocados del Garrahan"."Las autoridades tuvieron que darnos en parte, la razón: logramos un aumento que cuestionó la paritaria firmada por UPCN y ATE. Pero, no alcanza: vamos por más", sostuvo Lezama.; tiene un equipo de salud de 6000 trabajadores, con profesionales de alta complejidad que realizan por año 600 mil consultas, 10 mil cirugías y más de 100 trasplantes.