Se esperan movilizaciones en Buenos Aires en apoyo a Cristina Kirchner

Un funcionariado de Vialidad Nacional sale en defensa de la vicepresidenta y de la empresa Funcionarios de Vialidad Nacional expresaron este lunes su apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por considerar que es víctima de "persecución" y denunciaron una campaña de "desprestigio" basada en "el interés de un sector por volver a ese esquema de negocios y negociados para amigos".



Los jerárquicos de la empresa denunciaron "la clara persecución judicial de la que es víctima" Fernández de Kirchner, en el marco de la cual se señala permanentemente a Vialidad Nacional como el organismo que permitió desmanejos en la obra pública por falta de transparencia y mecanismos de control interno".



"El manto de sospecha que se cierne sobre Vialidad Nacional afecta a los trabajadores y trabajadoras que a lo largo de 90 años han sido responsables de la construcción de caminos a lo largo y ancho del país", dijeron en un comunicado que lleva sus firmas, con el administrador general Gustavo Arrieta a la cabeza.



Los funcionarios resaltaron que "este organismo ha tenido y tiene mecanismos de control internos y externos sobre la contratación de la Obra Pública y los procedimientos son absolutamente transparentes garantizando la absoluta imparcialidad de todos los procesos administrativos de adjudicación y contratación".



Al respecto, advirtieron que "la persecución de la que es víctima la Sra. Vicepresidenta esconde además el objetivo de demostrar la presunta incompetencia del organismo rector de la Vialidad argentina".



"Los sistemas de gestión y control de VN fueron los mismos empleados por el anterior gobierno, y son los mismos que se emplean en la actualidad. Se trata de sistemas de control cruzados que garantizan la transparencia de todos los actos administrativos", sostuvieron.



"Defendemos a Cristina Fernández de Kirchner, y defendemos a la Institución que durante la actual gestión ha recuperado el rol histórico de Vialidad Nacional: hacer caminos que transforman el país y cada una de sus regiones", afirmaron.



El documento sostuvo: "Nos tocó asumir en el año 2019, después de una gestión cuyo objetivo fue desarticular y paralizar Vialidad Nacional: se frenaron las obras y proyectos, se persiguió a trabajadores y trabajadoras incluso con despidos sin sumario previo, se congeló la carrera administrativa, no se reemplazaron puestos vacantes, no se incorporó maquinaria ni equipos viales".



"Dejaron una institución desmoralizada, con personal maltratado, sin obras y sin



capacidad operativa para atender las redes nacionales en cada distrito.



No es casual, no es desidia, no es inoperancia: esta fue una decisión cuyo objeto fue crear el marco propicio para la realización de negocios privados, por medio de los ya tristemente célebres contratos de 'Participación Público Privada' o PPP", añadió el pronunciamiento.



Y aseveró que "en la persecución de la que es víctima Cristina y en el desprestigio hacia los trabajadores y trabajadoras de Vialidad Nacional se esconde el interés de un sector por volver a ese esquema de negocios y negociados para amigos".



"Asumimos una gestión con compromiso, convicción y orgullo, realizando esfuerzos extraordinarios en medio de una pandemia que nos exigió modificar tiempos y modalidades de trabajo. Y aun así volvimos a poner en marcha una institución clave en el desarrollo nacional", sostuvieron las autoridades de VN.



Finalmente aseveraron: "Manifestamos nuestro apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y desde la Dirección Nacional de Vialidad ratificamos el compromiso de redoblar los esfuerzos para estar presentes en cada rincón de nuestra Patria".

Organizaciones gremiales y movimientos sociales se movilizan este martes en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires paray manifestar su repudio contra la "" a la dos veces Presidenta, en el marco del juicio por presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, cuyo veredicto se conocerá este martes. El juicio oral a la Vicepresidenta y otros 12 imputados por la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015 tendrá sentencia este martes, con reclamos de absolución por inexistencia de delito por parte de las defensas y pedidos de condenas de hasta 12 años de cárcel desde la fiscalía.La(ATE) decidió, a través de un plenario de delegados generales y por unanimidad, convocar el martes desde las 17 unaAdemás, indicaron al Consejo Directivo que "agote todas las instancias posibles de articulación con otros sindicatos y organizaciones del campo popular a fin de expresar, de modo unitario, el repudio a cualquier intento de condenar a la vicepresidenta de la Nación en la farsa judicial", informaron en un comunicado.En esa misma línea, el(STVyARA), encabezado por, marchará hacia los tribunales federales de Comodoro Py, en repudio a lo que consideró como una "persecución política" contra la Vicepresidenta."Un sector de la justicia, que responde al macrismo y a los grandes medios de comunicación, armó una causa sin pruebas y espera condenar a Cristina Fernández de Kirchner", dijo Aleñá en un comunicado.La dirigente remarcó que la causa que investiga el supuesto direccionamiento de 51 obras públicas a favor de empresas deestá "totalmente armada" e indicó que los trabajadores del sindicato se movilizarán este martes a los tribunales de Comodoro Py "junto a distintas organizaciones gremiales, sociales y políticas", a la espera de la lectura del fallo judicial."Durante todo el juicio,, tal como lo manifestó en el punteo de las '20 mentiras la Causa Vialidad' que la expresidenta publicó en sus redes sociales", resaltó Aleñá sobre un proceso penal que catalogó de "intento de proscripción" y un "avasallamiento hacia el peronismo".Por su parte, el dirigente socialanunció la realización de una marcha este martes desde San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, hasta los tribunales de Comodoro Py, para "parar el golpe de Estado" y en "defensa" de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.En su convocatoria, bajo el lema "Paremos el golpe en la calle, vamos en defensa de Cristina", el dirigente de la Federación de Tierra y Viviendas y Hábitat (FTV) y secretario general del Partido Miles indicó que la concentración se realizará desde las 10, desde la avenida Rivadavia y General Paz, hasta los tribunales de Comodoro Py."Mañana vamos a hacer un nuevo piquete y cacerola; junto a las compañeras y compañeros de La Matanza, de la ciudad de Buenos Aires y de todo el conurbano, nos vamos a juntar y movilizar para parar este golpe en las calles", expresó D'Elía en declaraciones a Télam.El dirigente pidió, vienen por la democracia de las y los argentinos, vienen por la República; por eso los esperamos a todos, a todas y a todes. Tomen conciencia, démonos cuenta de lo que está pasando, es de una gravedad institucional tremenda, es un tiro en la cabeza de la democracia argentina; no lo permitamos".Además, trabajadores enrolados en la(APL) anunciaron que este martes se concentrarán en una de las esquinas del Congreso de la Nación "Cristina Fernández de Kirchner desde las 10 de la mañana."Este martes 6 de diciembre desde las 10 de la mañana nos concentramos en la esquina de, en solidaridad con nuestra vicepresidenta y en defensa de la democracia y de sus instituciones", señaló el comunicado.La APL afirmó que "la posible condena judicial a la dos veces Presidenta de la Nación, mediante un juicio amañado, en complicidad con la oposición y los medios de comunicación, intenta imponer nuevamente la proscripción política en Argentina, que el pueblo argentino creía desterrada como parte de las páginas más oscuras de la historia"., junto a las conquistas conseguidas para el pueblo por la política, los representantes políticos, los sindicatos y, en particular, nuestro Movimiento Nacional Justicialista", señaló el sindicato.En tanto, else concentrará desde las 17 frente a los tribunales de Comodoro Py 2002,Por su parte, elrealizó este lunes una protesta con unafrente a los tribunales federales de Comodoro Py para manifestarse contra el "partido judicial" y denunciar "persecución política" contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, un día antes de que se dicte sentencia en la causa Vialidad.La manifestación, que se desarrolló desde las 9 en el acceso a los tribunales del barrio de Retiro, contó con la presencia del dirigente Juan Grabois y otros referentes del espacio.El diputado del Frente de Todos (FdT) Itai Hagman señaló: "Hicimos una parodia de un partido de fútbol, como los que se jugaban en la quinta Los Abrojos, en referencia a la propiedad del expresidente Mauricio Macri".Para el legislador FdT, "mañana no se va a sentenciar a Cristina, no se va a decir si Cristina te gusta o no te gusta, lo que se va a juzgar es si la Argentina sigue siendo un país democrático, porque si logran proscribir a la expresidenta, sacarla de la cancha, lo que se está perjudicando es a la democracia en la Argentina".