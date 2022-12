Armaron un recorrido virtual en la casa donde secuestraron a Clara Anahí Mariani

Foto: Archivo Carlos Cermele

La casa de la ciudad de La Plata donde durante la última dictadura militar fue apropiadaa los 3 meses de vida, tras ser ya puede ser recorrida de manera virtual en 360 grados y en español e inglés , en el marco de las acciones que lapuso en marcha para seguir con la búsqueda de la mujer, que hoy tendría 46 años.Allí vivíany su esposocon la beba de ambos, de tres meses de vida, y en los fondos de la casa funcionaba la imprenta de la revista, publicación en la que fueron denunciados por primera vez la desaparición de personas, los "vuelos de la muerte" y la existencia de centros clandestinos de detención.El 24 de noviembre de 1976, fuerzas represivas se apostaron fuera de la casa eSu esposo no estaba en la vivienda al momento del ataque, peroLa abuela paterna de Clara Anahí, María Isabel "Chicha" Chorobick de Mariani , buscó incansablemente a la beba hasta 2018, cuando falleció.Ahora, en el marco de un nuevo aniversario por ese operativo en el que fue robada la niña, la Asociación Anahí inauguró nuevo sitio web y un recorrido virtual de 360 grados , con explicaciones en español e inglés, para que desde todas partes del mundo pueda conocerse lo que ocurrió en esa vivienda, declarada en el 2003 Sitio de Memoria., periodista y docente y encargada de los contenidos de comunicación de la Asociación Anahí, explicó a Télam que "armamos este recorrido porque la visita a la casa tiene un limite de presencialidad para cuidarla, en pandemia estuvo cerrada, y se nos ocurrió, exiliados, hijos de exiliados, nietes"."Está en dos idiomas, castellano e inglés y la idea es hacerlo en más idiomas para que trascienda fronteras, ya que hay mucha gente que no llega o no puede llegar físicamente a la casa", detalló.Con ayuda de Fondo Nacional de las Artes y de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se logró armar el sitio, que incluye "información y producción sobre 'Chicha' Mariani".El recorrido virtual permite ver la fachada, con ese enorme boquete y cientos de impactos de bala, al igual que las distintas habitaciones, como el living, el comedor, y el baño donde Diana alcanzó a poner a Clara Anahí en la bañadera, para salvarla de las ráfagas de balas que se introducían en la vivienda.En la cocina, un poema de Juan Gelman "Tal vez el mundo cabe en una cocina", nos enfrenta a una cotidianidad arrasada por las balas.En el patio se puede ver el limonero que plantó "Chicha" Mariani para reemplazar el existente en la casa, que se consumió con el incendio que ocasionaron los militares tras asesinar a Diana y a sus compañeros de militantes y robarse a Clara Anahí..Al fondo de la casa, se puede ver la pared falsa que conducía a la imprenta. En el garage también puede verse la camioneta utilitaria que utilizaba la pareja para las tareas de militancia y traslado de compañeros. En ese vehículo salían las cajas de la publicación, ocultas debajo de frascos de conejos en escabeche.En este ambiente, el recorrido permite ver y oír acuando la casa fue designadaexigiendo "justicia y el regreso de quien para nosotros es la pequeña Clara Anahí".precisó Bayer.Y graficó que la casa será como la de Ana Frank, en Amsterdam, símbolo del genocidio de Auschwitz. "Los docentes de la dignidad tendrán que traer a sus alumnos a esta casa para que vean lo que es el Terror de Estado con sus implicancias de brutalidad y deshonestidad", remarcó.Con esos mismos objetivos: encontrar a Clara Anahí, y visibilizar el horror de la dictadura, la Asociación Anahí armó este recorrido virtual al que puede accederse a través del link http://asociacionanahi.org.ar/casa/#recorrido."Hay fotos de Diana, de Daniel, de Chicha, para que Clara Anahí las vea, sepa quiénes fueron sus padres, sus afinidades; figura quiénes mataron a sus padres y qué condena recibieron; fotos de ella de bebé, el relato de Chicha cuando ella nació y la búsqueda incansable de Chicha, que nos legó a todo un pueblo", explicó Verona Demaestri.