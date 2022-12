La historia de los refranes: "Pájaro que comió, voló"

Pájaro que comió, voló

"Y voló, voló" (Rodrigo) VER VIDEO

La metáfora de este dicho se refiere al pájaro porque este es, en general, muy temeroso y desconfiado. Cuando los pájaros se acercan a las personas solo lo hacen atraídos por la posibilidad de conseguir alimento… Una vez conseguida esa meta, remontan vuelo rápidamente… ¡Pájaro que comió, voló!...¡Y sí! El pájaro no se acercó para hacerse amigo y charlar un rato, quería unas miguitas nomás… ¡Claro que eso también pasa con las personas! En los restaurantes es más fácil, porque uno entra a eso, se sienta, come, paga (o le pagan), y se va, voló…Pero qué pasa cuando invitás a comer a tu casa a ese tipo que se morfa todo lo que le servís más lo que encuentra en la heladera, y se las toma antes de la charla de sobremesa… ¿y cuando “ese tipo” es uno mismo?..Ojo que este refrán tiene alcance más allá de lo gastronómico eh, porque bien puede aplicarse a esas personas que solo buscan una relación sexual con otra y, luego de consumada, desaparecen para evitar cualquier compromiso afectivo… ¡Pájaro que comió, voló!...Cambiando de rubro, pero no de refrán, en la Argentina de 2016 -cuando Alfonso Prat-Gay era ministro de hacienda y finanzas- de cada mil millones de dólares financieros que arribaron al país,O sea, los pájaros cuervos de siempre comieron lo suyo, y se volaron… ¡No, por carancheo no, solo porque siempre que se presenta una oportunidad, hay que aprovecharla”…