Desde Vialidad Nacional denunciaron una "clara persecución judicial" a CFK

La Vicepresidenta recibió un fuerte respaldo de los funcionarios de Vialidad nacional.

El comunicado

El manto de sospecha que se cierne sobre Vialidad Nacional afecta a los trabajadores y trabajadoras que a lo largo de 90 años han sido responsables de la construcción de caminos a lo largo y ancho del país.

Funcionarios y funcionarias de Vialidad Nacional expresaron públicamente su respaldo a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, ante lo que consideran un ataque sin sentido. "No es casual, no es desidia, no es inoperancia: esta fue una decisión cuyo objeto fue crear el marco propicio para la realización de negocios privados, por medio de los ya tristemente célebres contratos de "Participación Público Privada" o PPP", advierten en su mensaje."Los y las abajo firmantes, funcionarios y funcionarias de Vialidad Nacional, nos manifestamos en relación a la clara persecución judicial de la que es víctima la Sra. Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la cual se señala permanentemente a Vialidad Nacional como el organismo que permitió desmanejos en la Obra Pública por falta de transparencia y mecanismos de control interno.Este organismo ha tenido y tiene mecanismos de control internos y externos sobre la contratación de la Obra Pública y los procedimientos son absolutamente transparentes, garantizando la absoluta imparcialidad de todos los procesos administrativos de adjudicación y contratación.esconde además el objetivo de demostrar la presunta incompetencia del organismo rector de la Vialidad argentina., y son los mismos que se emplean en la actualidad. Se trata de sistemas de control cruzados que garantizan la transparencia de todos los actos administrativos.Defendemos a Cristina Fernández de Kirchner, y defendemos a la Institución que durante la actual gestión ha recuperado el rol histórico de Vialidad Nacional: hacer caminos que transforman el país y cada una de sus regiones.se frenaron las obras y proyectos, se persiguió a trabajadores y trabajadoras incluso con despidos sin sumario previo, se congeló la carrera administrativa, no se reemplazaron puestos vacantes, no se incorporó maquinaria ni equipos viales.Dejaron una institución desmoralizada, con personal maltratado, sin obras y sin capacidad operativa para atender las redes nacionales en cada distrito.: esta fue una decisión cuyo objeto fue crear el marco propicio para la realización de negocios privados, por medio de los ya tristemente célebres contratos de "Participación Público Privada" o PPP.En la persecución de la que es víctima Cristina y en el desprestigio hacia los trabajadores y trabajadoras de Vialidad Nacional se esconde el interés de un sector por volver a ese esquema de negocios y negociados para amigos.realizando esfuerzos extraordinarios en medio de una pandemia que nos exigió modificar tiempos y modalidades de trabajo. Y aun así volvimos a poner en marcha una institución clave en el desarrollo nacional.Manifestamos nuestro apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y desde la Dirección Nacional de Vialidad ratificamos el compromiso de redoblar los esfuerzos para estar presentes en cada rincón de nuestra Patria."