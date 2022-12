El DT de Suiza va por la "oportunidad histórica" frente a Portugal

DT de Suiza Yakin (Foto: Xinhua).

El técnico de la selección suiza, Murat Yakin, reconoció que afrontan "una oportunidad única de hacer historia" cuando se midan este martes por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 ante Portugal."Es una oportunidad única de hacer historia, eso está claro. Tenemos una gran oportunidad de hacer historia y queremos tener otro partido más, pero tenemos también que no ignorar la importancia del mismo", advirtió Yakin este lunes en la rueda de prensa previa.El entrenador consideró "crucial" que salgan al terreno de juego "con coraje y confianza" y que sean capaces de mantener "la calma" y de "disfrutar jugando al fútbol, más allá de la importancia del rival""Somos conscientes de que nos medimos con un buen equipo, pero no importan las estadísticas, ni el pasado, ya hemos demostrado que podemos ganar a Portugal", remarcó con relación con la última victoria hace unos meses en la Liga de Naciones ante los de Fernando Santos.Yakin confirmó que tiene a "todos" sus jugadores disponibles para este duelo, para el que han manejado todos los escenarios. "Entrenamos los penales, pero no nos enfocamos sólo en eso. El equipo estará preparado para esto si es necesario", advirtió.Suiza, que salió segundo en el Grupo G con 6 puntos, jugará ante Portugal, primero en el H con 6 unidades, por los octavos de final del Mundial Qatar 2022, desde las 16 (hora de Argentina), en el estadio Lusail y con el arbitraje del mexicano César Arturo Ramos.