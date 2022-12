Portugal vs Suiza, un duelo inédito por un lugar en los cuartos de final

Foto: Maximiliano Luna, enviado especial.

Posibles formaciones

Las selecciones de Portugal y Suiza se cruzarán este martes por los octavos de final de la Copa del Mundo en un duelo inédito en esta competencia. El ganador se cruzará con España o Marruecos.El partido que cierra la tercera jornada de los octavos del Mundial se jugará este martes desde las 16 (hora argentina) en el estadio de Lusail Iconic, con el arbitraje del mexicano César Arturo Ramos Palazuelos y con transmisión en directo en nuestro país de la TV Pública y DirecTV., que está en el centro de las polémicas por sus bajos rendimientos,con seis puntos, tras vencer a Ghana por 3-2, a Uruguay por 2-0 y caer inesperadamente ante Corea del Sur 0-1.Por su parte,-con quien perdió por la mínima-, gracias a un triunfo ante Camerún en el debut por 1-0 y tras eliminar a Serbia en la fecha final con un sufrido 3-2.Para el equipo luso, el cruce será un partido clave en la búsqueda de poder volver a jugar en cuartos ya que no consigue acceder a esa instancia desde el Mundial del 2006, pese a estar en el primer nivel de Europa, donde fue campeón en 2016.Por su parte,, como lo consiguió en la última Eurocopa al eliminar a Francia, vigente campeón del mundo.El historial entre ambos equipos no tiene antecedentes en la Copa del Mundo pero registra muchos cruces a nivel continental que dan cuenta de dos partidos recientes en la Liga de Naciones, con un 4-0 para Portugal en Lisboa y un 1-0 para Suiza en Ginebra.En el acumulado de partidos, las selecciones de, mientras que empataron en 5 ocasiones.Asimismo, Portugal no ganó en los últimos seis enfrentamientos ante europeos en Copas del Mundo, donde solo pudo cosechar dos empates; 0-0 ante Inglaterra, con triunfo 1-3 en los penales de cuartos de Alemania 2006, y 3-3 vs. España en el debut de Rusia 2018.Por su parte, los suizos jugaron 23 veces en Mundiales contra europeos con 8 victorias, 3 empates y 12 derrotas. En las últimas experiencias lograron dos triunfos ante Serbia y derrotas 2-5 ante Francia en 2014 y 0-1 Suecia en 2018.