Una periodista mencionada en los chats dijo que Ercolini quiso convencerla de su versión

"Finalmente vocera involuntaria, por suerte, no fui. Yo no le publiqué toda esta versión de este tema", dijo Rodríguez Niell

La periodista Paz Rodríguez Niell expresó que el juez Julián Ercolini, uno de los partícipes del intercambio de chats y audios entre jueces federales, empresarios del Grupo Clarín, el ministro de Seguridad y Justicia porteño y exmiembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de Juntos por el Cambio tras compartir un viaje a Lago Escondido, quiso "convencerla" para que sea "vocera involuntaria de la versión de ellos", algo que "por suerte" no ocurrió."Deciden que Ercolini (Julián) hablara conmigo. Habla conmigo y después cuenta la conversación. Lo que buscaba Ercolini era convencerme a mí de toda su versión para que yo fuera -dice uno de ellos- vocera involuntaria de la versión de ellos", indicó Rodríguez Niell en declaraciones a Radio Con Vos.Según detalló la propia periodista del diario La Nación,y una estadía de lujo en la estancia del magnate Joe Lewis.En ella habrían participado dos directivos del Grupo Clarín, cuatro jueces, el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D'Alessandro; el procurador de la ciudad de Buenos Aires, Juan Batista Mahiques, y el exjefe de Legales de la AFI, Leonardo Bergroth., detalló Rodríguez Niell sobre los chats y audios revelados en tres medios distintos, donde participantes del presunto viaje al sur del país habrían coordinado "una estrategia" a través de la aplicación Telegram para difundir una versión falsa para justificarlo.Uno de esos audios corresponde presuntamente al juez Pablo Yadarola -titular del juzgado Penal Económico 2- quien sugiere "instalar en los medios" una teoría ante la revelación de la excursión, y que seria "más lógico" que sea a través de una periodista del diario La Nación que de Clarín."Si Paz (Rodríguez Niell) comprende que esto es una intromisión en la vida privada de personas, que se conocen por los tribunales, que toman una decisión de ir a cualquier lugar y que fueron espiados, quizás la mina primero no participa de seguir acrecentando el espionaje, pero segundo, puede instaurar la teoría de las víctimas", dice un mensaje de voz supuestamente perteneciente al juez Yadarola.En ese sentido, la periodista detalló que "pasó un tiempo" entre su pedido de información al juez Ercolini y su respuesta y que "hay partes que me constan" porque "escucho la voz" del magistrado involucrado."Finalmente vocera involuntaria, por suerte, no fui. Yo no le publiqué toda esta versión de este tema", dijo Rodríguez Niell.A la vez,", resaltó.