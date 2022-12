El técnico de Portugal sobre la reacción de Cristiano Ronaldo: "No me gustó nada"

CR7 al festejar y reclamar como propio un gol de su compañero Bruno Fernandes. / Foto: Maximiliano Luna, enviado especial.

El seleccionador de Portugal, Fernando Santos, afirmó este lunes que no le gustó "nada" la reacción del crack Cristiano Ronaldo cuando fue reemplazado en la derrota 2-1 ante Corea del Sur, en la tercera y última fecha del grupo H del Mundial de Qatar 2022."La verdad es que en el campo no tuve oportunidad de escuchar nada de lo que dijo. Pero después vi las imágenes por televisión y no me gustaron nada, en absoluto", dijo Santos en conferencia de prensa, en la previa del choque de mañana, ante Suiza, por los octavos de final., afirmó el DT de Portugal.Santos no dio indicios de la formación titular, ante la especulación de que Ronaldo, pretendido por el Al-Nassr de Arabia Saudita, se quede afuera."Solo doy el equipo a los jugadores en el estadio, siempre ha sido así desde que llegué", indicó Santos.