Luis Enrique: "Tenemos la idea clara y no la vamos a cambiar"

Luis Enrique en la conferencia de prensa. / Foto: Twitter.

El entrenador de España, Luis Enrique, aseguró en la conferencia de prensa previa del partido de octavos de final con Marruecos, que tienen "la idea clara" y que no van a cambiar a pesar de la inesperada derrota ante Japón en el final de la fase de grupos.“Tenemos clara la idea y no vamos a cambiar. España está muy bien y, si me fijo en el rendimiento, es notable salvo diez minutos ante Japón. Por eso estoy muy contento y muy satisfecho de lo que veo en los entrenamientos”, explicó el DT.Por otro lado, sentenció:Consultado sobre el juego,y puntualizó: "Eso es lo que nos ha llevado a estar donde estamos, pero no vale decir que, si hubiéramos dado un pelotazo, no se hubiera perdido ante Japón. Hay una clara desinformación”.Sobre las metas de esta selección, el entrenador sostuvo que “el objetivo sigue siendo jugar siete partidos. ¿Por qué no se van a repetir los errores? Es posible que pase, el fútbol es muy complejo, yo compro todo el pack, cuando se gana y cuando se pierde”.“A mí me preocupa cero el resultado -aclaró- porque si haces más méritos que el rival normalmente se ganan los partidos. Yo creo que contra Marruecos haremos mejor partido y ganaremos, pero con una idea clara del juego”.Ante la pregunta sobre la táctica y la polémica de la posesión del balón, Luis Enrique consideró:En referencia a la posibilidad de los penales, el DT español argumentó: “Para mí los penaltis no son una lotería, si lo has entrenado lo tirarás mejor. Les dije a mis jugadores que practiquen mil penales porque la presión del momento es algo que dice mucho del jugador”.Frente a una pregunta sobre la "falta de oficio" de la selección, el DT -con su habitual modo- confió que “eso es un topicazo" y agregó: "Voy a ir desmitificando topicazos ¿Oficio? Sí, el de albañil, el de carpintero. No comparto esa lectura”.Luego, regresó sobre el tema de Japón y los minutos finales. “Otro topicazo, hemos jugado 270 minutos y ponéis la atención en los diez minutos que no estuvimos bien contra Japón, el rival también juega, pero yo pongo el acento en lo positivo”, concluyó.