El expresidente georgiano Saakashvili fue "envenenado" en prisión

El encarcelado expresidente de Georgia, Mijeil Saakashvili, fue "envenenado" en prisión con metales pesados y corre el riesgo de morir si no recibe un tratamiento adecuado, según un informe médico distribuido este lunes por sus abogados defensores.El político reformista, de 54 años, que lideró el país entre 2004 -2007 y 2008-2013, ingresó en el hospital el año pasado tras una huelga de hambre de 50 días para protestar contra su encarcelamiento, que fue denunciado por grupos de defensa de los derechos humanos como una decisión con motivaciones políticas.Según un informe difundido por el equipo legal de Saakashvili, y firmado por el toxicólogo David Smith, "las pruebas han revelado la presencia de metales pesados" en el cuerpo del expolítico y sus síntomas son por "envenenamiento por metales pesados"."Con un grado razonable de certeza médica", los tóxicos descritos, entre ellos arsénico y mercurio, habrían sido introducidos tras su entrada en prisión, agregó Smith, informó la agencia de noticias AFP.Según el informe fechado el 28 de noviembre, al exmandatario se le estaba administrando medicación dañina y sin la supervisión adecuada.El "aumento del riesgo de mortalidad es inminente" sin un tratamiento adecuado, que "parece que se le ha negado o no está disponible" en Georgia, añadió Smith.Las autoridades georgianas, sin embargo, insistieron que Saakashvili está recibiendo los cuidados médicos adecuados.Otra doctora independiente, Mariam Jishkariani, que dirigió el consejo de médicos que examinó a Saakashvili, comentó que ha sido "diagnosticado con daño cerebral y neurotoxicidad".El sábado, cuando era conocido el delicado estado de salud de Saakashvili, pero no había trascendido el informe sobre el envenenamiento, varios miles de simpatizantes se congregaron en las estrechas calles del centro de la capital georgiana, Tiflis, para exigir su libertad.La manifestación, que fue organizada por el Movimiento Nacional Unido (UNM), el partido fundado y dirigido anteriormente por Saakashvili, comenzó con emotivos llamados a 'salvar' su vida, permitiéndole ser trasladado al extranjero para recuperar su salud.Saakshvili fue elegido presidente de Georgia, tras la conocida como Revolución de las Rosas.El mandatario reformador prooccidental fue detenido en octubre de 2021, días después de su regreso en secreto a Georgia tras su exilio en Ucrania.En octubre, el Consejo de Europa, organización internacional con sede en Estrasburgo integrada por 46 países, pidió la "liberación de los prisioneros políticos opuestos (al presidente ruso Vladimir) Putin en la Federación Rusa y en otros países, incluido Saakashvili".