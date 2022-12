Pedri: "No nos podemos desconectar o nos vamos para casa"

Pedri durante la conferencia de prensa. / Foto: Twittter.

El volante creativo de la selección española Pedri González advirtió que este martes ante Marruecos por los octavos de final no pueden repetir los errores de concentración que tuvieron en la derrota ante Japón., dijo.En el aspecto personal, el jugador del Barcelona -de 20 años- contó:Sobre el rival, Pedri opinó que“Ellos tienen un mediocampo físico que no nos va a dejar muchos espacios y todos intentan marcarnos en un uno contra uno y apretar para intentar robarnos la pelota, hay que buscar al compañero libre”, agregó.Sobre la motivación de esta instancia definitoria, Pedri respondió: “La motivación en octavos del Mundial cualquiera la va a tener, todos vamos a estar ultra motivados y con muchas ganas de afrontarlo, eso no va a ser algo que marque la diferencia”.Finalmente del golpe contra Japón, cuando estuvieron cerca de quedar eliminados por el triunfo parcial de Costa Rica sobre Alemania, enfatizó: “Llegó a tiempo, ahora tenemos otra oportunidad. En la porra (prode) casi todos pusimos que España ganaba el Mundial, confiamos en nosotros”.España enfrentará este martes a Marruecos por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 en el Education City Stadium de Rayán, desde las 12 (hora de la Argentina).