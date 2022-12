Dalbón, sobre los chats de los jueces: "No son compatibles con personas de bien"

Gregorio Dalbón, abogado. Foto: Carlos Brigo

El abogado Gregorio Dalbón sostuvo este lunes que los chats y audios atribuidos a jueces federales , directivos de medios, funcionarios del Gobierno porteño y exmiembros de la Agencia Fedeal de Inteligencia (AFI)tras compartir en octubre un viaje a Lago Escondido "no son compatibles con personas de bien"."Entiendo que si bien se van a defender con el derecho a la intimidad, la verdad que el juez que instruyó y sobreseyó la causa de Papel Prensa, el juez que instruyó y elevó a juicio una causa como la de Vialidad donde la vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner) eventualmente podría ser condenada, me parece que, además de los funcionarios de Horacio Rodríguez Larreta, deberían dar una explicación",Al recordar que ya hay una investigación en curso sobre el viaje a Lago Escondido de quienes aparecen en los chats,, Dalbón, que patrocina a Fernández de Kirchner en materia civil," y resaltó que "realmente no es lo que corresponde para gente de bien y honesta"."Quizás son personas honestas algunos de los que estaban ahí y otros realmente no, o quizás son todos absueltos e inocentes porque a todos le cabe el principio de inocencia, pero como a todos les gusta investigar cuando hay alguna situación del Gobierno, me parece que sería interesante investigar cuando hay una situación de la oposición, en este caso con un mega millonario amigo de Mauricio Macri que es Joe Lewis", concluyó.