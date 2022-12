Los implicados en los chats "están lejos de la integridad que debe reunir un juez”

Alejandro Slojar, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, los implicados en los chats deberán "dar explicaciones".

El presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Alejandro Slokar, sostuvo que, de “verificarse la veracidad" del intercambio de chats y audios entre jueces federales, directivos de medios, funcionarios del Gobierno porteño y exmiembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de la gestión Cambiemos tras compartir en octubre un viaje a Lago Escondido “hay una exigencia de explicaciones y de rendición de cuentas porque no se pueden naturalizar estos comportamientos”.En declaraciones a Télam Radio , el magistrado analizó como “un deber de integridad no callar” porque se compromete “la situación del conjunto”.Slokar señaló que existen un conjunto de reglas que imponen “principios de integridad como las de la ONU, que se llaman principios de Bangalore”, así como el Código Iberoamericano de Ética Judicial “que es indispensable tener siempre presente”.“Diariamente todos los jueces, todos, tenemos una altísima responsabilidad ante la sociedad en el ejercicio de la delicadísima tarea encargada, que no es más ni menos que la aplicación honesta de la ley”, remarcó.En ese marco, señaló: “Sólo me queda esperar, desde luego con todo respeto, la explicación que, en algún caso, ante las instancias correspondientes, brinden los colegas”.Para Slokar, de comprobarse la veracidad de esos dichos,La revelación de que jueces federales, dos directivos del Grupo Clarín, un ministro porteño, el jefe de los fiscales de CABA y un empresario con pasado en la AFI coordinaron a través de la aplicación Telegram difundir una versión falsa para justificar la participación de varios de ellos en un vuelo privado a Bariloche más una estadía de lujo en la estancia del magnate Joe Lewis abrió ayer un escándalo sobre la presunta recepción de "dádivas" por parte de magistrados y funcionarios.