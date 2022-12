Piden a Soledad Acuña que que "tome medidas concretas" ante la ola de robos en escuelas

Familias de la Escuela Genaro Berón de Astrada reclamaron una “reunión urgente”. / Foto: Daniel Dabove

Familias de la Escuela 9 DE 2 "Genaro Berón de Astrada", del barrio porteño de Palermo, reclamaron una “reunión urgente” con las autoridades del Ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires para reclamar mayor seguridad luego de que hace una semana sufrieran el robo de 185 computadoras y actos de vandalismo en el establecimiento. Reunidos en el frente de la escuela ubicada en El Salvador 4037, entre Avenida Medrano y Francisco Acuña de Figueroa, las familiasy dijeron estar “muy preocupadas” por la situación que se vive en torno a los hechos delictivos en el establecimiento.Diego Martínez Madrid, integrante de la comunidad educativa, fue el encargado de leer el petitorio que se presentará ante el ministerio que conduce Soledad Acuña, a quien también le reclaman una “reunión urgente”.En el escrito,También pidieron unespecífico para custodiar el edificio durante la noche y fines de semana.Además, las familias solicitaron el relevamiento de puntos inseguros y refuerzo de medidas de seguridad en el edificio; el cierre del ingreso al establecimiento por el Centro de Salud y Acción Comunitaria (CESAC) que está en la misma cuadra; y la designación de personal auxiliar faltante por jubilación.Tras la lectura del petitorio y el aplauso masivo de todos los presentes, Martínez Madrid sostuvo que “si no se toman medidas concretas, la escuela va a seguir desprotegida durante el verano”.Al ser consultado sobre los motivos de la inseguridad del establecimiento, el hombre enumeró que "las escuelas dejaron de tener caseros, como lo tuvieron históricamente, no hay mecanismos de seguridad y tampoco hay alarmas".Minutos antes de comenzar la lectura, padres y madres de la escuela colgaron en la puerta carteles con frases comoLuciana Unzu, mamá de una niña que asiste a primer grado en esa institución, aseguró en diálogo con Télam: “No tenemos respuestas por eso nos autoconvocamos, hubo un robo hace poco más de dos meses de 70 computadoras y ahora nos encontramos con que habían robado 185 computadoras más”.Asimismo, agregó queAdemás, la mujer sostuvo que los alumnos y alumnas “escribieron cartelitos, están tristes, es raro porque ésta es como su segunda casa”.“Los chicos y las chicas se sintieron muy tristes ese día pero por suerte hubo una comunidad muy activa y entre todos pudimos organizar un discurso para los chicos”, explicó Luis Klejzer, papá de Eloisa, de primer grado.Dijo que cuando sucedió el primer robo todavía tenían diálogo con el Gobierno de la Ciudad, pero con el nuevo hecho se dieron cuenta queKlejzer enfatizó que “pedimos un diálogo, que escuchen los que nos está pasando porque no es la única escuela, tenemos la esperanza de que el año que viene ésta y las demás escuelas sean sitios seguros”..