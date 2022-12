Dybala, la carta que Scaloni no utilizó aún en el Mundial de Qatar 2022

Paulo Dybala con la camiseta argentina (Foto archivo).

El cordobés Paulo Dybala es uno de los tres jugadores de campo que todavía no tuvo minutos en el seleccionado argentino luego de cuatro partidos en Qatar 2022, una situación que sorprende a los analistas internacionales en el Mundial por la reputación ganada en el fútbol europeo.en las instancias finales de la competencia luego de luchar por el sueño de jugar su segunda Copa del Mundo.La "Joya" llegó con lo justo a Qatar debido a una importante lesión muscular que sufrió en su club, el pasado 9 de octubre, y de la que se recuperó en tiempo récord. "Estoy bien físicamente y con ganas de sumar", contó en un declaraciones al canal chino Zhibo TV desde la concentración del seleccionado en la Universidad de Qatar.Dybala, de 29 años, con exitoso pasado en la Juventus, es una figura de renombre en el ambiente internacional y su ausencia en el equipo argentino genera más ruido afuera que en el propio seno de la delegación que lidera Lionel Scaloni."Cuando sufrí la lesión tuve miedo porque sabía que el tiempo de recuperación era corto y la lesión era grave pero fueron días en los que trabajé mucho porque el sueño de llegar a estar en Qatar con la Selección era lo más fuerte", contó.pero hasta el momento no participó en los cuatro partidos del seleccionado en Qatar 2022, al igual que Ángel Correa, Juan Foyth y los dos arqueros suplentes Franco Armani y Gerónimo Rulli.En la previa del partido contra Polonia, por la última fecha del Grupo C, la prensa italiana abordó a Scaloni por la ausencia del jugador, un momento que el entrenador argentino sorteó con ironía."¿Cómo está (Dybala) con esa situación?", quiso saber el periodista. "¿Él o yo?" se desentendió Scaloni, antes de atribuir la falta de minutos a una "decisión técnica"."Él está bien y debe tener ganas de jugar, al igual que sus compañeros. Después nosotros decidimos", subrayó el entrenador, quien desde pisó Qatar repite en la disponibilidad de un grupo de 26 futbolistas para jugar.días antes del inicio de la Copa del Mundo."Seguimos adelante con una sonrisa", fue el mensaje que publicó Dybala en las últimas horas junto a una foto con Lionel Messi y Leandro Paredes.y Scaloni reforzó el mediocampo con la entrada de Exequiel Palacios y el lateral derecho con Gonzalo Montiel.La última vez que Dybala tuvo minutos fue en la gira de junio que incluyó la Finalissima contra Italia, en Londres, cuando entró sobre el final y en tiempo de adición marcó el 3-0 definitivo y luego tuvo casi media hora en el posterior amistoso ante Estonia en España.En septiembre estuvo en Estados Unidos para los amistosos contra Honduras y Jamaica pero arrastraba una molestia física y no fue arriesgado por el cuerpo técnico.Pese al poco recorrido que tuvo durante el ciclo, Scaloni siempre confió en la "Joya" y sólo necesitó confirmar que estaba en buenas condiciones físicas para incluirlo en la lista para Qatar 2022.pero ambos se encargaron de desmentirlo cuando tuvieron la posibilidad.En 2018, después de uno de los primeros amistosos en Estados Unidos, Scaloni estaba dando una nota en el campo de juego e invitó al cordobés. "¿Ustedes piensan que yo tengo problemas con él?. Este es un fenómeno", aseguró el DT, que por aquella época todavía era interino.que terminó en el título que cortó la racha de 28 años del seleccionado argentino."En ningún momento me enojé ni tuve una mala reacción con el cuerpo técnico", aclaró tiempo después el ex Juventus, que admitió que ese año había sido difícil por las lesiones que había sufrido.¿Será la Joya decisiva para la corona?