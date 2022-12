"El progreso de los jóvenes es fenomenal", dijo el DT de Inglaterra

Foto: Fernando Gens

Harry Kane festeja el segundo gol. Foto Fernando Gens

El entrenador de Inglaterra,, mostró su felicidad "'por el progreso que tienen los jugadores jóvenes" y también "por la contundencia" mostrada en el 3-0 ante Senegal para llegar a cuartos de final del, al tiempo que lamentó la emergencia familiar sufrida por el delantero"Lo que más me gustó fue lade nuestra ejecución, la manera en la que el equipo trabajó con y sin balón. Senegal puso mucha energía y presionó bien., expresó a la televisión de su país el técnico luego del 3-0 sobre los africanos."Y también fue valioso terminar con las dudas porque Harry Kane pudo marcar su tercer gol en el Mundial. Es importante para él y para nosotros", destacó.Southgate insistió en que Inglaterra tiene "jugadores muy jóvenes que tuvieron su oportunidad de jugar en el momento correcto y por lo mostrado esta noche se ve que".Posteriormente, fue interrogado respecto de la partida repentina de la concentración de Sterling por un problema personal, con la confirmación en medios ingleses de que se debió a un asalto a su domicilio con ladrones armados y su familia en el interior."Tenemos que esperar a ver qué pasa. La prioridad ahora mismo es su familia. Lo apoyamos en lo que necesite. Se fue a su casa porque necesita estar con los suyos y no le voy a poner ninguna presión. El fútbol no es lo más importante, porque siempre la familia va primero", destacó."Y en cuanto a lo que viene, vamos a enfrentar en cuartos de final a Francia, que es un equipo increíble, que está haciendo una gran Copa del Mundo y tiene grandes jugadores. Por eso para superarlo necesitaremos encontrar nuestro máximo nivel", concluyó.