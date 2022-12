Emoción y nervios de los senegaleses, que siguieron en Balvanera la caída ante Inglaterra

Foto: Alfredo Luna.

Foto: Alfredo Luna.

Foto: Alfredo Luna.

⚽️ Mundial de #Qatar2022 | 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Inglaterra 3⃣🆚0⃣ Senegal 🇸🇳



¡Goleada en el Estadio Al Bayt! Bukayo Saka marcó el tercero para los ingleses en el arranque del segundo tiempopic.twitter.com/ouVkWiB313 — Agencia Télam (@AgenciaTelam) December 4, 2022

Foto: Alfredo Luna.

Foto: Alfredo Luna.

Foto: Alfredo Luna.

Los ciudadanos senegaleses siguieron este domingo con nervios y emoción, hasta la decepción del final, la derrota de su seleccionado 0-3 con el de Inglaterra , por los octavos de final del Mundial Qatar 2022 , ya sea en sus puestos de venta, sobre la avenida Pueyrredón, o en los bares del barrio porteño de Once.Senegal, campeón de la Copa Africana de Naciones 2021, selló su pasaje el martes pasado al derrotar a Ecuador (2-1) y quedó en el segundo lugar del grupo A, por debajo de Países Bajos, próximo rival de Argentina en los cuartos de final de la Copa del Mundo.Los ciudadanos senegaleses resaltaron a Télam el rol del equipo luego de la lesión de su principal figura, el extremo, exjugador del Liverpool y actual futbolista del Bayern Múnich de Alemania.Algunos senegaleses, como Justin, atendían a la clientela escuchando el partido con un parlante, para no descuidar su puesto de venta."La verdad es que tengo que escuchar el partido porque tengo muy mala señal con el celular y me consume muchos datos", señaló el vendedor.Uno de ellos era Ibrahim, quien afirmó a Télam que esperabanOsman, un vendedor de cotillón, quien llevaba una camiseta del combinado del oeste africano y un gorro "piluso" del seleccionado argentino, señaló que "esta selección se destacó por su valor ante las adversidades y nunca se dio por vencida".Muchos de los senegaleses deseaban un desempeño similar al que tuvo su selección en el mundial 2002 de Corea-Japón, cuando llegaron a cuartos de final.Joshua, un vendedor de zapatillas, también en la Avenida Pueyrredón, señaló que "el jugador que más me sorprendió fue Sarr (Ismaïla), que se transformó en un gran goleador de esta selección".En un bar de la estación de Once, Brandon miraba detenidamente la pantalla con sus amigos y se ponía nervioso ante cada ataque del conjunto ingles."Ojalá podamos dar la sorpresa y eliminar a Inglaterra. Confío con plenitud en este equipo", indicó el senegalés, que portaba una bufanda verde, amarilla y roja, los colores de la bandera del país del oeste africano.La ilusión de los aficionados de Senegal duró hasta los 35 minutos del primer tiempo, cuando Inglaterra anotó el primer gol del partido a través de Jordan Henderson.Si bien abrigaron esperanzas en los ataques de su equipo, la ilusión terminó cuando el delantero Harry Kane anotó el segundo gol inglés, a finales del primer tiempo y Bukayo Saka el tercero, a principios del segundo.Tras la decepción por la derrota, volvieron a su trabajo y reconocieron la entrega de su selección, así como la superioridad del equipo inglés.