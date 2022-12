A 31 años de su muerte, homenajearán a Batato Barea en el ciclo Abasto In Situ

Salvador Walter Barea (1961-1991)

, ícono del teatro under porteño de los años `80, será homenajeado el próximo jueves 8, en una serie de actividades que se llevarán a cabo en el marco del ciclo Abasto In Situ, que organiza el Ministerio de Cultura porteño.Entre las 18 y las 22.30, figuras comoprotagonizarán diversos espectáculos en El Zorzal, El Tano Cabrón y el Espacio Cultural Soma, ubicados en la zona porteña del Abasto, para celebrar la vida y obra del recordado performer, a 31 años de su temprana muerte.La primera actividad, bajo el título Bateta Marea, se llevará a cabo a las 18 en El Tano Cabrón (Jean Jaures 715), y consistirá en una lectura performática de poesías inspiradas en la obra de Batato.A las 18.40, será el turno de A-Batatándonos, un recital de música y poesía desde el balcón de El Zorzal, en el Espacio Cultural Soma, ubicado en Anchorena y Zelaya.A las 19, en este mismo espacio, en Zelaya 3006, se reunirán Fernando Noy, Juan Cavalli, María José Gabin, Damián Dreizik y Peter Pank, en una serie de lecturas de fragmentos de distintas obras y textos que fueron parte de la escena under porteña de los `80, además de un breve concierto de María Graña y Esteban Morgado.Finalmente, a las 20 habrá una Fiesta Batatesca, organizada por Alejandro Ros, con DJ, set de luces y maquillaje de payaso para los asistentes, entre otras sorpresas.Actor, performer, payaso y artista de varieté, Batato fue un símbolo de la efervescencia artística generada con el regreso de la democracia en los años ´80.Primero como integrante de los grupos teatrales El Clú del Claun y Peinados Joly, y luego en distintas obras en el Parakultural, junto a Humberto Tortonese y Alejandro Urdapilleta, Batato se estableció como un referente de nuevas formas escénicas.Autodefinido como, su figura no pasó desapercibida y marcó toda una época en el under porteño.El homenaje del próximo jueves 8 será el corolario del ciclo Abasto In Situ, en el que se presentan pequeñas obras creadas especialmente para ser desarrolladas en distintos escenarios de esta emblemática zona de la ciudad.