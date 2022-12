El Gobierno británico estudia usar al Ejército ante los paros en transporte y la sanidad

"Es el momento de unirnos y enviar un mensaje muy claro al Putin de que no vamos a estar divididos de esta manera. Nuestro mensaje a los sindicatos, es decir que no es el momento de hacer huelga", dijo Zahawi. /Foto: Twitter.

El presidente del oficialista Partido Conservador del Reino Unido, Nadhim Zahawi, afirmó que el Gobierno está estudiando la posibilidad de desplegar efectivos militares en respuesta a los paros previstos para las próximas semanas que podrían afectar a sectores clave como el transporte y el sistema de salud.Zahawi explicó que los militares podrían "conducir ambulancias", trabajar en la gestión de fronteras o en el sector sanitario."Tenemos que ser capaces de llegar a un nivel seguro de tratamiento y apoyo a los pacientes; vamos a intentar minimizar el impacto" de las huelgas, afirmó a la televisora Sky News.", aunque señaló que aún no estaba tomada una decisión sobre una posible intervención militar, recogió la agencia de noticias Europa Press.Zahawi sugirió a los trabajadores del Servicio Nacional de Salud (NHS), un sector que se plegará al paro, de que es el momento equivocado para parar por los bajos salarios porque ayudaría al presidente de Rusia, Vladimir Putin, a dividir a Occidente en medio de la guerra en Ucrania.Zahawiporque corrían el riesgo de hacerle el juego al presidente ruso, que, según él, quería alimentar la inflación en Occidente, publicó el diario británico The Guardian.. Nuestro mensaje a los sindicatos, es decir que no es el momento de hacer huelga, es el momento de intentar negociar","Si intentas bajar la inflación podría provocar una mayor inflación y afectar a los más vulnerables", agregó el conservador.Si no se logra una negociación, el Gobierno "tiene el derecho y la responsabilidad de tener planes de contingencia".Por su parte, la secretaria general del sindicado de enfermeras Royal College of Nurses (RCN), Pat Cullen, dijo que era un "nuevo nivel" para el gobierno "utilizar la guerra de Rusia en Ucrania como justificación para un recorte salarial en términos reales para las enfermeras en el Reino Unido"."A diez días de que comience nuestra huelga, reitero mi compromiso de reunirme con los ministros para abordar nuestro conflicto. En lugar de negociar con las enfermeras, están eligiendo la huelga", comentó.También en respuesta a las afirmaciones de Zahawi sobre que las huelgas ayudan a Putin, la responsable de Sanidad de Unison (uno de los mayores sindicatos británicos de la administración pública), Sara Gorton, dijo que el Gobierno podría "evitar fácilmente las huelgas" si el secretario de Sanidad, Steve Barclay, empezara a hablar con los sindicatos sobre el aumento de los salarios.Diversos paros fueron convocados en sectores clave como el transporte, la sanidad, la educación o los repartos y se estima que decenas de miles de personas se sumarán a estas convocatorias para protestar por el aumento del costo de la vida.