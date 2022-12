Familiares de Azucena Villaflor destacaron su rol para que las Madres "empezaran a rondar"

Cecilia de Vicentini, la hija de Azucena Villaflor. Foto: Florencia Downes.

Cecilia junto a su hija María Laura. Foto: Florencia Downes.

La hija y la nieta de Azucena y un retrato de la dirigente de Madres. Foto: Florencia Downes.

, y afirmaron que la identificación de sus restos en 2005 permitió "cerrar un ciclo de dolor", en vísperas del 45° aniversario de la desaparición del grupo de los 12 de la iglesia Santa Cruz.El secuestro de Azucena, llevado a cabo el 10 de diciembre de 1977,que se reunían en la iglesia de la Santa Cruz.En total fueron 12 los familiares, activistas y militantes desaparecidos a partir de estos hechos, entre quienes también se encuentran las referentes iniciales de Madres de Plaza de Mayo Esther Careaga y María Bianco; y las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet.explicó en diálogo con Télam Cecilia De Vincenti, cuarta hija de Azucena Villaflor y de su esposo Pedro De Vincenti.Fruto de esa relación habían nacido previamente Pedro, Néstor y Adrián, pero fue con la desaparición de su segundo hijo, el 30 de noviembre de 1977, que Azucena asumió un nuevo el rol que la llevó a ser una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo."Cuando desaparecen a Néstor, sale a buscarlo, va a las comisarias, a los cuarteles. Y ahí se da cuenta que ir cada una por su lado no tiene sentido, que tienen que ir todas juntas", afirmó Cecilia.La hija de Villaflor reflexionó que la experiencia de su mamá como telefonista en la empresa Siam, donde participó de la movilización del 17 de octubre de 1945 a Plaza de Mayo, y "su adoración a Evita" colaboraron en "sacar una Azucena que nosotros no conocíamos, que es la que tiene la organización para afuera, no solo para dentro de la casa"., enfatizó.Una de las nueve nietas de Azucena y actual secretaria de Educación del municipio de Avellaneda, María Laura De Vincenti -hija de Pedro, el primogénito de Azucena- resaltó en diálogo con esta agencia "la visión de avanzada" que tenía su abuela, según los relatos de familiares, vecinos y amigos que la ayudaron a reconstruir su figura.De Vincenti, nacida en 1983, contó que su abuela "todas las tardes de verano tenía la rutina de tomarse una cervecita. Desde ahí yo la pienso como una ama de casa pero con algunas particularidades".porque se encontraba preparando una solicitada con los nombres de los detenidos-desaparecidos por la dictadura.Los genocidas contaron con la información que brindó el represor Alfredo Astiz, quien se infiltró en ese grupo haciéndose pasar por Gustavo Niño, nombre con el cual hasta llegó a firmar aquel documento.Del día viernes 9 de diciembre, Cecilia -que en ese momento tenía 16 años- recordó que su mamá "tenía los ojos raros", y al insistir varias veces, logró que le dijera:Según indicó Cecilia, su padre "muchas veces le había insistido en que no estuviese tan 'en la cabeza de las cosas'", lo que generaba discusiones en el matrimonio.Azucena no llegó a conversar con su marido porque ese 10 de diciembre fue interceptada en las inmediaciones de su casa en la calle Cramer -renombrada hoy en día Azucena Villaflor-, del barrio de Sarandí en Avellaneda, cuando salía a comprar un ejemplar del diario La Nación que había publicado la solicitada."Hay cosas que nunca hablamos después", señaló Cecilia y relacionó los fallecimientos de su padre y de sus tres hermanos con que "no pudieran asumir totalmente la historia".De su infancia,"Era testigo de esas preguntas que le hacían y, una vez que terminaba esa entrevista, si me quedaba algo, se lo preguntaba ahí", agregó.Los 12 secuestrados fueron trasladados al centro clandestino de detención que funcionó en la exESMA, donde fueron torturados para ser arrojados al mar.En 1977, en las aguas de la costa atlántica aparecieron cinco cuerpos que luego fueron sepultados como NN en el cementerio de General Lavalle, hasta que en el 2005 esos restos fueron identificados y recuperados por el Equipo Argentino de Antropología Forense.Mediante la realización de análisis genéticos, se supo que pertenecían a las Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, Esther Careaga y María Bianco; y a las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet.María Laura consideró que la identificación del cuerpo de su abuela marcó "una reconciliación con la historia" para su familia, que pudo "cerrar un ciclo de incertidumbre y de dolor".analizó Cecilia.Sin embargo, los restos de Néstor De Vincenti y de su novia, Raquel Mangin, continúan desaparecidos y la familia no sabe en qué centro clandestino estuvieron.En tanto, María Laura confió que durante el homenaje a Hebe de Bonafini el pasado jueves 25 de noviembre sintió "la alegría de escuchar a las Madres, pero también el enojo inevitable de que mi abuela podría haber fallecido también la semana pasada".Las cenizas de Hebe fueron colocadas en la Pirámide de Mayo y descansan junto con las de Villaflor, que se encontraban allí desde 2005 por decisión de sus familiares.Por su parte, C"Estamos agradecidas al resto de las Madres por haber ido a la Plaza el jueves siguiente a la desaparición de mi mamá y haber seguido con la lucha", enfatizó Cecilia.